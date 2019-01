Presidente do Banco Mundial demite-se

O presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, anunciou esta segunda-feira a sua demissão com efeitos a partir de 1 de Fevereiro, disse em comunicado a instituição, citada pelas agências de notícias internacionais.

O médico norte-americano de origem sul-coreana, que é presidente do Banco Mundial há seis anos, sai bem antes do termo do seu mandato, previsto para final de 2022.

Jim Yong Kim irá voltar ao sector privado, a uma entidade ligada ao investimento em infra-estruturas em países em desenvolvimento, segundo o comunicado.

PUB

PUB

PUB

O Banco Mundial tem sede em Washington, nos Estados Unidos, e é precisamente dos maiores financiadores de projectos de infra-estruturas em países em desenvolvimento. As suas políticas são alvo de controvérsia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Num comunicado citado pela BBC, o presidente do Banco Mundial refere que foi uma “honra” trabalhar na instituição. A decisão de Kim foi tomada por “motivos pessoais”, referem fontes próximas da organização ao jornal britânico The Guardian.

A directora-executiva do Banco Mundial, Kristalina Georgieva, tomará temporariamente as rédeas da instituição financeira.

Foto Kristalina Georgieva SALVATORE DI NOLFI/EPA

PUB