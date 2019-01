Governo lança concurso para serviço regional e ignora longo curso

António Costa preside esta segunda-feira em Marco de Canavezes ao lançamento do concurso público da CP para a compra de 22 automotoras para serviço regional. O concurso tem um valor base de 168 milhões de euros e o lote é dividido entre 10 automotoras eléctricas e 12 bimodais, ou seja, com capacidade para circular com tracção eléctrica em linhas electrificadas ou com tracção diesel onde não houver catenária.

Mas sete dias depois de Portugal estar obrigado a abrir as suas linhas a novos operadores ferroviários de passageiros, o Governo não arma a transportadora pública CP com recursos para enfrentar a liberalização. A empresa tem uma frota de 10 pendulares que soma já mais de 20 anos de serviço e se tem manifestado insuficiente para a crescente procura no longo curso, e um parque locomotivas e de carruagens para os comboios Intercidades que se tem revelado também escasso, sobretudo porque quase 30% das carruagens estão encostadas nas oficinas à espera de manutenção.

Curiosamente é a componente do longo curso que até tem vindo a gerar receitas suficientes para cobrir as despesas, ao contrário do que acontece no serviço regional e nos suburbanos.



Há três anos, tendo em conta a crescente procura de passageiros, a CP, na altura presidida por Manuel Queiró, quis alugar comboios de longo curso a Espanha. A intenção era recorrer às unidades S-120, capazes de circular a 250 Km/hora a fim de reforçar o eixo Braga – Faro e iniciar já alguns serviços para Espanha. Mas o Governo de António Costa travou esta solução.

A mesma administração elaborou um documento para a tutela, denominado CP XXI, que contemplava a compra de 35 comboios, dos quais dez se destinavam a relações internacionais e ao serviço de alta qualidade nacional. Manuel Queiró, à data, afirmava que os comboios de longo curso podiam gerar retorno suficiente para pagar o investimento e que, sendo lucrativo, este segmento permitiria subsidiar o prejuízo do serviço regional.

Contudo a decisão da tutela – manifestada no lançamento do concurso desta segunda-feira – continuou a ignorar o serviço de longo curso, não se conhecendo por parte do ministro Pedro Marques quaisquer declarações sobre a estratégia adoptada para a CP. Nem explicaões sobre como vai a empresa responder à crescente procura de passageiros no longo curso. Ou como vai poder concorrer com eventuais futuros operadores se não tem comboios.

Em cima da mesa, a médio prazo, pode estar um cenário de privatização ou subconcessão dos serviços mais rentáveis da operação ferroviária, ficando a CP com as obrigações de serviço público.

Para já, no âmbito da liberalização ferroviária, apenas um operador anunciou a intenção de vir a operar em território português. Trata-se da Arriva, uma empresa espanhola detida pela empresa pública alemã DB (Deutsche Bahn), que quer circular na linha Corunha – Porto.



Se o futuro para o longo curso da CP passa por uma parceria com a Renfe, tal acordo estará no segredo dos deuses. O PÚBLICO pediu à CP uma cópia do protocolo assinado a 1 de Setembro passado entre as duas empresas públicas mas, nem mesmo depois da CADA (Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos) ter deliberado o acesso a esse documento, a CP aceitou divulgá-lo, pelo que o assunto decorre agora no tribunal.

Neste contexto, a CP está dependente da gigante Renfe para qualquer negociação sobre a repartição do tráfego de longo curso de passageiros. Não tem comboios. E, para piorar, as linhas férreas portuguesas estão em pior estado do que as do país vizinho.

O tabu Cascais

O concurso de hoje para a compra de novos comboios evidencia mais outra grande omissão – a falta de uma solução para a frota da linha de Cascais. Esta linha é um caso único no país porque, não só os comboios estão velhos, como a própria infra-estrutura precisa urgentemente de uma renovação. Esta última não foi contemplada no Plano Ferroviário 2020, lançado em Fevereiro de 2016, e que previa obras em 1200 quilómetros de linha. Numa altura em que ainda se desconhecem oficialmente os projectos do Plano Nacional de Investimento 2030, o certo é que, mesmo com nova linha, o eixo Cais do Sodré – Cascais precisa urgentemente de novas composições. No entanto, tal como no longo curso, ignora-se a estratégia do Governo para a linha de Cascais.

Igualmente de fora deste concurso ficam quaisquer soluções para a também exaurida frota da linha do Vouga. Entre Espinho e Oliveira de Azeméis e entre Aveiro e Sernada do Vouga (Águeda), as automotoras de via estreita que ali circulam já ultrapassaram o seu período útil de vida pelo avariam frequentemente, levando a constantes supressões.

Prometido repetidas vezes no auge da crise ferroviária deste Verão, - caracterizada pela supressão de centenas de comboios -, a compra de material circulante só parcialmente vai resolver o problema da falta de material da CP e, ainda assim, só dentro de três anos quando chegarem as primeiras unidades à empresa. O serviço regional irá melhorar, mas o longo curso continua sem soluções. Das outras duas medidas anunciadas – contratação de trabalhadores para a EMEF e aluguer de material a Espanha – só uma foi parcialmente cumprida: o recrutamento de operários ferroviários. Mas o número de trabalhadores que vão entrar não colmata sequer o número dos que saíram, pelo que a situação de escassez de mão-de-obra se vai manter.

E quanto ao aluguer de automotoras a Espanha, prometida tal como o concurso público desta segunda-feira, para executar até ao fim de 2018, o PÚBLICO sabe que não está prevista a vinda de nenhuma composição até finais de Janeiro.

Em 2009 a CP ia comprar 97 comboios mas a crise não deixou Há nove anos a CP anunciava a maior compra de material circulante de sempre, num investimento que poderia chegar aos 500 milhões de euros. O concurso público previa a compra de 49 automotoras eléctricas (das quais 36 para a linha de Cascais) e 25 composições a diesel para o serviço regional. O concurso contemplava ainda a opção de compra de mais 23 automotoras eléctricas. Já nesta altura o lançamento do concurso público tinha sido anunciado um ano antes pelo então presidente da CP, Cardoso dos Reis, e pela secretária de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino, mas o processo sofrera vários atrasos nas Finanças. Tal como hoje.



A indústria ferroviária foi a jogo, tendo os espanhóis da CAF apresentado a proposta mais barata para os dois lotes de comboios (eléctricos e a diesel), com 319 milhões de euros, seguidos dos alemães da Siemens (439 milhões) e dos canadianos da Bombardier (457 milhões). A francesa Alstom só concorreu aos comboios eléctricos com uma proposta de 239 milhões de euros.



Tudo isto acabaria por dar em nada. As propostas foram conhecidas em Novembro de 2009, mas o processo ficou parado mais de um ano até que em Setembro de 2010 a CP decidiu oficialmente que nenhum dos concorrentes cumpria os requisitos do caderno de encargos ficando o concurso deserto. A descoberta de “inconformidades” nas propostas, que levou à exclusão dos concorrentes, foi a forma airosa de a empresa não anular o concurso porque senão teria de lhes pagar indemnizações.



O caderno de encargos valorizava a incorporação nacional no fabrico dos comboios, sendo esta uma forma de levar a EMEF a fazer parcerias com as multinacionais do sector. O resultado, porém, foi a empresa voltar-se para os comboios velhos que tinha e reabilitá-los para durarem mais uns anos e investir muito em manutenção para que eles se mantivessem operacionais. O aluguer de automotoras a diesel a Espanha complementou esta solução.

Mas a saída de pessoal da EMEF, o envelhecimento dos comboios e um pico da procura por parte dos passageiros, acabaria por ditar, sobretudo a partir de 2017, uma das maiores crises ferroviárias de sempre devido à falta de material circulante. Carlos Cipriano

