Xander Schauffele, aquela máquina!

Pobre Gary Woodland. Iniciou a última volta do Sentry Tournament of Champions a liderar com cinco pancadas de vantagem sobre Xander Schauffele, fez uma grande exibição no The Plantation Course at Kapalua (Par 73), na ilha havaiana de Maui, e mesmo assim acabou por perder para este por uma pancada.

Foi-lhe impossível resistir à volta histórica protagonizada por Schauffele, que finalizou com um 62 (-11) para conquistar, com apenas 25 anos, a sua quarta vitória no PGA Tour, com isso subindo de 11.º para 6.º no ranking mundial e para a liderança da FedEx Cup, época 2018-2018.

Depois de ter começado a jornada de domingo com um bogey, o jogador natural de San Diego, na Califórnia, marcou oito birdies e dois eagles, estes nos buracos 9 (Par 5) e 12 (Par 4).

Entre os birdies, destaque para o que obteve no 17, o buraco mais difícil do percurso, e onde só Woodland o igualou, mas o shot do dia foi mesmo o segundo shot no 18 (Par 5): a 254 metros, deixou a bola a 4,5 metros da bandeira e depois fez dois putts para liderar na clubhouse com um total de 269 (-23).

Jogando no grupo atrás com Rory McIlroy, Woodland não conseguiu chegar ao green em duas pancadas e depois falhou um putt de três metros para força o play-off , acabando com um 68. Um final inglório para o jogador do Texas, que liderara desde a segunda volta.

“Honestamente, estou um pouco sem palavras, foi um dia louco”, disse Xander, que este na presente temporada já havia vencido no PGA Tour, por ocasião do WGC-HSBC Champions. Pelo triunfo recebeu um prémio de 1,3 milhões de dólares, elevando para 3 milhões o pecúlio amealhado em três torneios na época 2018/2019.

"Obviamente ele jogou muito bem”, disse Woodland em relação ao seu rivel. O meu objetivo era fazer birdie nos par-5 e mais alguns, a ver se seria o suficiente. Falhei o putt para birdie no 18, mas estou a jogar muito. Frustrado, sim, mas contra Xander nada havia a fazer, esteve imperial. Tiro-lhe o chapéu.”

A grande decepção foi Rory McIlroy, que pelo sétima vez consecutiva não conseguiu vencer jogando no grupo de “honra”. Na sua estreia no torneio após seis qualificações para o mesmo, fechou com 72 (-1) para somar 277 e partilhoar o quarto lugar com Dustin Johnson (67 a encerrar), vencedor em 2013 e 2018, e Marc Leishman (71). Justin Thomas, vencedor em 2017, foi terceiro com 274.

Entretanto, mesmo não tendo jogado torneio, o inglês Justin Rose subiu do 2.º ao 1.º posto do ranking mundial, por troca com o norte-americano Brooks Koepka, que não foi além do 24.º lugar no Havai.

