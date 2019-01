Wolverhampton vinga-se do Liverpool na Taça de Inglaterra

O Wolverhampton venceu esta segunda-feira o Liverpool, por 2-1, no estádio de Molineux, em jogo a contar para a terceira eliminatória da Taça de Inglaterra. O sorteio da quarta ronda da competição ditou que o conjunto comandado por Nuno Espírito Santo vai defrontar o Shrewsbury (da terceira divisão) ou o Stoke City (recém-despromovido ao segundo escalão).

Os portugueses Rúben Neves, Rúben Vinagre, João Moutinho, Diogo Jota (titulares), Ivan Cavaleiro e Hélder Costa (suplentes utilizados) jogaram pelo Wolverhampton, enquanto o Liverpool apostou em Rafael Camacho no lado direito da defesa.

PUB

Ambas as equipas fizeram algumas poupanças nos "onzes" iniciais e foi dada a oportunidade a jogadores menos utilizados. No entanto, um dos titulares do Liverpool, o central croata Dejan Lovren, que estava a fazer dupla no eixo defensivo com Fabinho, foi substituído aos seis minutos de jogo por Ki-Jana Hoever, de 16 anos. Uma aposta que o treinador alemão Jürgen Klopp normalmente recorre para o meio campo.

PUB

Os "wolves" inauguraram o marcador ao minuto 38, por intermédio de Raúl Jiménez, que correu vários metros desde o meio campo até à baliza dos "reds", após passe do português Diogo Jota. No início da segunda parte, aos 51 minutos, o avançado belga Divock Origi chegou ao empate com um remate de fora de área.

PUB

Também à média distância foi Rúben Neves a desfazer o empate. O médio português combinou com outro Rúben, Vinagre, para o 2-1 final a favor do Wolverhampton.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foi a redenção do Wolverhampton perante o Liverpool, actual líder do campeonato inglês. A equipa de West Midlands tinha perdido em casa contra os de Merseyside por 0-2, a 21 de Dezembro.

O sorteio para a próxima fase da Taça de Inglaterra ditou, entretanto, um duelo de "gigantes" entre Arsenal e Manchester United.

PUB