Wayne Rooney detido por intoxicação pública e uso de linguagem imprópria

O futebolista inglês Wayne Rooney foi detido a 16 de Dezembro, no aeroporto de Dulles, no estado da Virgínia, perto de Washington, por intoxicação pública e utilização de linguagem imprópria quando chegava de uma acção promocional na Arábia Saudita.

Ronney foi detido pela Metropolitan Washington Airports Authority Police (MWAA), a agência que opera nos aeroportos Reagan National e Dulles International.

De acordo com a directora de comunicação do condado de Loudoun, Kraig Troxell, o jogador foi libertado depois se comprometer a estar presente em tribunal e a não se envolver em mais comportamentos criminosos.

O antigo jogador do Manchester United pagou, na última sexta-feira, uma multa de 25 dólares (quase 22 euros).

“No avião, [Rooney] tomou soporíferos devidamente prescritos e consumiu algum álcool. Como consequência, ficou desorientado quando aterrou em Washington. Foi interrogado pela polícia e preso depois de uma pequena altercação. Recebeu uma multa e foi imediatamente colocado em liberdade, pelo que este caso está encerrado”, justificou o porta-voz do atleta ao The Mirror.

Esta não é a primeira vez que o actual jogador do DC United, clube de futebol dos Estados Unidos, tem problemas com as autoridades – em 2017 ficou sem carta de condução por conduzir embriagado.

