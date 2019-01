Tondela atrasa “leões” antes do “clássico”

O Sporting caiu para o quarto lugar da classificação da I Liga ao ser derrotado nesta segunda-feira em Tondela (2-1). A equipa de Marcel Keizer foi ultrapassada por Sp. Braga e Benfica e recebe o líder FC Porto, no próximo sábado, com cinco pontos de desvantagem.

As coisas começaram mal para o Sporting, que aos cinco minutos já perdia: António Xavier na esquerda passou por Bruno Gaspar e colocou na área, onde Delgado se antecipou a Acuña e cabeceou para o fundo da baliza de Renan.

O Tondela estaria perto do segundo golo aos 35’, quando Tomané, sem qualquer oposição, cabeceou após cruzamento de António Xavier. Valeu Renan, a desviar por cima da trave. Na resposta, Raphinha obrigou Cláudio Ramos a fazer uma grande defesa.

Na segunda parte a vida do Tondela complicou quando Jaquité viu o segundo cartão amarelo (50’) e deixou a equipa de Pepa em inferioridade numérica.

O golo do Sporting esteve à vista aos 53’, num remate violento de Raphinha que Cláudio Ramos não conseguiu segurar. Montero tentou fazer a recarga mas Ricardo Costa colocou o corpo entre o colombiano e a bola, e Cláudio Ramos finalmente segurou.

Mesmo com um a menos, o Tondela continuou a ameaçar: aos 58’, no lado direito junto à linha de fundo, Tomané desferiu um remate que Renan desviou para a trave. Os protagonistas repetiram-se aos 74’, mas desta vez o futebolista do Tondela foi mais feliz: com um remate colocadíssimo, de trivela, não deu hipóteses ao guarda-redes “leonino” e ampliou o marcador para 2-0.

Soavam as sirenes no Sporting. A equipa de Marcel Keizer instalou-se no meio-campo adversário e carregou. Aos 76’ reduziu a desvantagem, num remate de Montero que Mathieu confirmou em cima da linha.

Pouco depois, Diaby corresponderia de cabeça ao cruzamento de Nani, mas fez a bola tocar no poste da baliza do Tondela. Não havia forma de evitar o primeiro triunfo da história do Tondela sobre o Sporting.

