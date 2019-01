Portugueses fora dos dez primeiros no arranque do Dakar

Os portugueses que competem no Dakar não tiveram o início de prova que desejariam. Na primeira etapa da competição que arrancou nesta segunda-feira, no Perú, Paulo Gonçalves (Honda) foi o melhor na competição de motos, mas ficou longe do vencedor do dia, o espanhol Joan Barreda (Honda).

A disputar o Dakar pela nona vez na carreira, o espanhol Joan Barreda (Honda) foi o motard mais rápido da etapa inaugural, sendo o primeiro líder da geral da prova.

Barreda cumpriu os 84km cronometrados entre Lima e Pisco em 57m36s, terminando à frente de Pablo Quintanilla (Husqvarna) e Ricky Brabec (Honda), num arranque que não foi o melhor para a KTM marca que tem dominado a competição, cujo melhor elemento foi Sam Sunderland (5.º).

Entre os nove portugueses inscritos, Paulo Gonçalves, de regresso após um ano de ausência, foi o que teve melhor desempenho. Ainda a recuperar de uma lesão sofrida há um mês (tirou o baço), o piloto da Honda terminou em 11.º (1h04m17s), apesar das dificuldades na primeira metade da corrida.

Os restantes portugueses terminaram nas seguintes posições: Joaquim Rodrigues (Hero) foi 23.º, Mário Patrão (KTM) 36.º, António Maio (Yamaha) 40.º, David Megre (KTM) 44.º, Miguel Caetano (KTM) 98.º e Hugo Lopes (KTM) 135.º.

