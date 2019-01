Pedidos de demissão “magoaram” presidente do Benfica

Os cânticos vindos da bancada, durante a partida de domingo frente ao Rio Ave, não caíram bem a Luís Filipe Vieira. Convidado na estreia do novo programa de Cristina Ferreira na SIC, admitiu que ficou “magoado” com os adeptos que pediram a demissão do presidente das “águias”.

“Vivi e vivo o Benfica de forma intensa. As pessoas vivem muitas emoções e têm reacções que não deviam ter. Porque, não podemos, debaixo de um mau resultado, dar a ideia de que vamos caminhar para um suicídio. Ainda ontem, as pessoas gritaram o meu nome de uma forma que não deviam ter feito. Não tenho de dar provas a ninguém de uma casa que não existia e foi transformada. Uma casa que não pagava salários, atrasava-se nove meses. Hoje paga a tempo e horas”, reiterou Luís Filipe Vieira, reagindo aos cânticos proferidos pelos membros dos No Name Boys, localizados no topo Sul do Estádio da Luz.

Outro dos assuntos abordados por Cristina Ferreira prendeu-se com a mudança de treinador. Rui Vitória deixou o comando técnico e Bruno Lage, treinador da equipa B, assumiu o controlo da equipa principal. Luís Filipe Vieira não escondeu a tristeza pela saída de Rui Vitória, elogiando a forma cordial como o treinador saiu: “As pessoas ainda vão ter muitas saudades dele. O Rui achou que não era a pessoa certa para o Benfica e colocou o lugar à disposição. A saída foi pacífica”.

Quanto a um substituto definitivo, o líder das “águias” preferiu não comentar, garantindo que a decisão será conhecida na próxima semana: “Nunca houve interesse dos treinadores [que têm sido apontados ao Benfica]. Ainda noutro dia telefonei ao presidente do Vitória de Guimarães [para o tranquilizar], por causa do Luís Castro”. Uma das hipóteses apontadas ao clube da Luz foi José Mourinho, recentemente despedido do Manchester United, com Luís Filipe Vieira a afirmar que o “special one” tem portas abertas na Luz: “Mas que equipa não quereria o José Mourinho? Se ele dissesse que sim, vinha já. O dinheiro não é problema”.

O presidente do Benfica abordou ainda a difícil vitória​ frente ao Rio Ave, jogo que marcou a estreia de Bruno Lage no banco dos "encarnados". As "águias" encontraram-se em desvantagem muito cedo na partida, mas, com quatro golos sem resposta, conseguiram dar a volta ao resultado (4-2) e conquistar os três pontos. “A perder por 2-0 ficamos preocupados, mas demos uma boa resposta”, afirmou​ Luís Filipe Vieira.

Bruno Lage, treinador interino, espera para saber se, à semelhança de Solari, no Real Madrid, conseguirá ficar como treinador definitivo dos “encarnados”, hipótese que o presidente não põe inteiramente de lado: “Já conheço o Bruno há muitos anos. Se ele perfil para ser presidente do Benfica? Sim. Temos um projecto que não queremos alterar. O futuro do Benfica vai passar pela formação”.

