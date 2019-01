Miguel Cardoso muito perto da zona de despromoção em Espanha

O Celta de Vigo perdeu esta segunda-feira diante do Athletic Bilbau em partida para a 18.ª jornada do campeonato espanhol. Este resultado tira os bascos da zona da despromoção, com 19 pontos, mais perto agora dos galegos, orientados por Miguel Cardoso, no 14.º lugar com 21 pontos.

É a segunda derrota consecutiva do treinador português no comando técnico do Celta de Vigo. Desde que chegou ao clube, há mês e meio, Miguel Cardoso soma quatro derrotas, um empate e duas vitórias.

PUB

Muniaín inaugurou o marcador para os visitantes no estádio de Balaídos aos 19 minutos do primeiro tempo. O Celta respondeu nos minutos de compensação, antes do intervalo, com golo de Francisco Beltran. Pouco tempo depois de começar o segundo tempo, a equipa de Bilbau selou a vantagem com golo de Iñaki Williams, ao minuto 52.

PUB

PUB

O Bilbau terá agora uma "tripla jornada" contra o Sevilha. O primeiro e o terceiro encontro serão para a Taça do Rei e o jogo do meio será para a Liga espanhola. O Celta de Vigo prossegue o campeonato em Vallecas, frente ao Rayo Vallecano, penúltimo classificado.

PUB