Dois futebolistas portugueses na lista dos 20 mais valiosos

O Observatório de Futebol (CIES) publicou, esta segunda-feira, a lista dos 100 jogadores mais valiosos nas principais cinco ligas (espanhola, inglesa, italiana, alemã e francesa). Sem surpresa, Kylian Mbappé, campeão do mundo pela França e jogador do Paris Saint Germain é o líder da lista, com um valor de mercado estimado em 218,5 milhões de euros. O avançado Harry Kane, do Tottenham, e Neymar, colega de equipa de Mbappé, completam o pódio com avaliações na ordem dos 200,3 e 197,1 milhões de euros, respectivamente. Os valores obtidos neste ranking provêm de um algoritmo criado pelo Observatório que tem em consideração 21 variáveis, tais como o ano da transferência do jogador para o actual clube, a duração e solidez do vínculo contratual e ainda a nacionalidade do profissional.

No total são 27 os jogadores com um valor de mercado acima dos 100 milhões de euros. No "top-20" dos mais valiosos, dois são portugueses. Ao contrário do que se poderia pensar, Cristiano Ronaldo não é o jogador com maior cotação de mercado. Bernardo Silva, jogador do Manchester City é, para o Observatório de Futebol, o 16.º mais valioso do planeta, com um valor a rondar os 133,2 milhões de euros. A estrela da Juventus e capitão da selecção nacional vale 127,2 milhões de euros, ocupando a 19.ª posição na lista. Lionel Messi surge na sétima posição, com um valor de mercado a rondar os 171,2 milhões de euros. Curiosamente, Luka Modric, vencedor da Bola de Ouro e finalista vencido no Campeonato do Mundo da Rússia​ ao serviço da Croácia, não está presente na lista.

Foto O avançado da Juventus é o segundo português mais valioso no "ranking" ALESSANDRO DI MARCO / LUSA

Vários dos jogadores no ranking já tiveram passagens pelo futebol português. Ederson Moraes, antigo guarda-redes do Benfica e actual jogador de Guardiola, no Manchester City, é o segundo guarda-redes mais valioso da lista, com um valor estimado de 100,1 milhões de euros. Eric Dier, jogador do Tottenham e antigo médio do Sporting, é avaliado em 81,2 milhões de euros, seguido de Gonçalo Guedes, na 47.ª posição, com um valor a rondar os 80 milhões de euros.

O FC Porto também tem representantes no ranking, com Alex Sandro, jogador da Juventus, na 94.ª posição, avaliado em 57,9 milhões de euros. A fechar a lista, na 100.ª posição, André Silva, avançado do Sevilha emprestado pelos italianos do AC Milan, tem um valor estimado em 55,6 milhões de euros.

Foto André Silva fecha a lista dos 100 jogadores mais valiosos Jose Manuel Vidal / LUSA

