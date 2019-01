Arranque sem surpresas

Depois de quase um ano de pausa já rola mais uma edição do Dakar, um dos maiores eventos desportivos do mundo. Um arranque que não teve surpresas. Na frente estão os “suspeitos” do costume e nem sequer houve nenhuma baixa ou atraso de vulto. Com apenas 84 quilómetros cumpridos pela moto mais rápida em 57 minutos e em 1 hora e um minuto pelo vencedor nos automóveis, reparo, todavia que houve já algumas diferenças significativas o que, provavelmente, nem querem dizer nada face às enormes dificuldades que todos são unânimes em acreditar que se avizinham. Estou em crer que há muito neste Dakar que nos vai surpreender.

Dificuldades essas que seguramente serão acrescidas na etapa que se segue para os navegadores nos automóveis que não irão ter os habituais traços das motos à sua frente, já que serão eles os primeiros a irem para a pista. Estou com muita curiosidade em perceber o que vai acontecer.

Uma palavra para a comitiva portuguesa que esteve muito bem, em particular os estreantes, a provar que os bons valores em Portugal o podem ser também internacionalmente, assim consigam os apoios necessários o que nunca é fácil. Todos chegaram ao bivouac sem quedas nem problemas e as classificações são muito positivas. É natural que o Paulo Gonçalves esteja um pouco mais à defesa nestes primeiros dias tendo em conta a paragem a que foi forçado, mas estou em crer que ao fim de dois ou três dias já estará ao seu melhor nível. Todos estamos a torcer por isso.

