FC Porto reforça recorde e liderança antes do clássico

A jornada 16 começou com uma série de 17 vitórias consecutivas do FC Porto e cinco pontos de vantagem sobre o mais directo perseguidor (Sporting), e terminou com os portistas ainda mais longe da concorrência (são agora seis os pontos de avanço sobre o Sp. Braga, o novo vice-líder) e a apenas um triunfo de passarem a deter em exclusivo um recorde nacional: com a vitória sobre o Nacional, por 3-1, Sérgio Conceição pode dentro de cinco dias, no clássico frente ao Sporting, ultrapassar o máximo de triunfos consecutivos (18) conseguido pelo Benfica de Jorge Jesus na época 2010-11.

Voltou a não ser uma exibição avassaladora, mas três meses depois de ir ao tapete no Estádio da Luz, o FC Porto continua a só saber ganhar. Perante um Nacional que reforçou o seu trajecto peculiar fora da Choupana – os madeirenses têm, em simultâneo, o melhor ataque e a pior defesa do campeonato como visitantes -, Conceição manteve a fórmula apresentada na Vila das Aves (Mbemba foi a novidade, jogando no lugar do castigado Felipe), enquanto Costinha também tinha no centro da defesa a principal novidade: Rosic, emprestado pelo Sp. Braga, jogou no lugar do habitual capitão Felipe Lopes.

Positivo/Negativo Positivo Corona O internacional mexicano, desta vez, jogou na sua posição de origem (extremo) e tornou a noite do capitão madeirense Nuno Campos um inferno. A jogada de Corona que deu origem ao segundo golo portista figurará, certamente, como uma das melhores do campeonato.

Positivo Brahimi A chave da vitória do FC Porto esteve na inspiração dos seus extremos. Tal como Corona, Brahimi assumiu o protagonismo ao bisar. Negativo Lesão de Rosic O defesa central sérvio não vai guardar boa recordação da sua estreia pelo Nacional. Aos 52’, após um choque com Lucas França, Rosic perdeu os sentidos e foi retirado do relvado do Estádio do Dragão de ambulância.

Sem grande intensidade, o FC Porto começou melhor e, aos 7’, a qualidade de Corona colocou Herrera frente a frente com Daniel Guimarães, mas o brasileiro ganhou o duelo com o mexicano. O Nacional, no entanto, ripostou: aos 16’, após um canto, Danilo ficou a centímetros de marcar na própria baliza; aos 20’, Camacho obrigou Casillas a aplicar-se.

O perigo nacionalista desagradou a Conceição, que colocou Fernando Andrade, Adrián e Hernâni a aquecerem, mas em cima da meia hora o FC Porto chegou-se à frente. Maxi descobriu Brahimi sozinho na área e o argelino, descaído para a esquerda, colocou a bola no fundo da baliza. Meia dúzia de minutos depois, Corona voltou a provocar estragos na direita e, desta vez, a assistência do mexicano não caiu em saco roto: Soares bateu Lucas França, que tinha acabado de entrar para o lugar do lesionado Daniel Guimarães.

Muitos portistas terão pensado que a noite seria tranquila, mas menos de um minuto depois Róchez aproveitou um ressalto para fazer o 8.º golo no campeonato e relançar a partida.

A segunda parte começou com um duplo infortúnio para Costinha: poucos segundos depois de Rosic ter que abandonar o relvado de ambulância, Brahimi bisou e voltou a dar dois golos de vantagem aos “azuis-e-brancos”.

De imediato, Conceição tirou o argelino, que tinha apresentado algumas queixas físicas na primeira parte, e, quase em piloto automático, o FC Porto geriu o ritmo até final, já a pensar no clássico do próximo sábado, em Alvalade.

