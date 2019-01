Kevin Spacey proibido de se aproximar de acusador

O actor norte-americano Kevin Spacey ficou esta segunda-feira a conhecer as medidas de coacção a que está sujeito na sequência da formalização de uma acusação de abusos sexuais cometidos contra um jovem que, à data dos factos, tinha 18 anos.

O tribunal distrital da ilha de Nantucket, no estado norte-americano do Massachusetts, decretou que Spacey permanecerá em liberdade sob pagamento de fiança, e que está proibido de se aproximar da suposta vítima. Se for considerado culpado, o actor arrisca uma pena de cinco anos de prisão.

Durante a sessão em tribunal, transmitida em directo nas televisões norte-americanas, o antigo protagonista da série House of Cards declarou-se inocente.

O caso remonta a 7 de Julho de 2016. Spacey é acusado de ter apalpado um jovem que se encontrava alcoolizado num bar. É ainda suspeito de ter fornecido bebidas à vítima, que não tinha idade legal para comprar álcool naquele estado. O acusador é filho de uma antiga apresentadora de televisão, Heather Unruh, que denunciou o incidente.

Alan Jackson, o advogado de Spacey, que não falou na audiência, apelou à preservação dos dados contidos no telemóvel da alegada vítima, incluindo vídeos do incidente. Jackson considera que os documentos comprovam a inocência do actor.

A defesa de Spacey referiu ainda relatórios policiais que indicam que o jovem de 18 anos trocou várias mensagens e vídeos através da rede social Snapchat com a sua namorada sobre suas interacções com o actor. Nessas mensagens, alega-se, não é referida qualquer agressão sexual.

À saída do tribunal, tanto Kevin Spacey como os seus advogados recusaram prestar declarações aos jornalistas. O juiz do caso mediático marcou uma nova audiência para o dia 4 de Março. Spacey não terá de estar presente, diz a Reuters, podendo prestar declarações ao tribunal por telefone.

Em Dezembro, quando foi formalizada a acusação, Spacey publicou um vídeo no YouTube intitulado "Deixem-me ser franco", num trocadilho com o nome da sua personagem na série House of Cards, Frank Underwood, falando publicamente pela primeira desde que surgiram várias acusações contra si.

Falando na voz da personagem, que na série “morreu” depois de serem tornadas públicas acusações semelhantes às que recaem sobre o actor, Spacey negou todas as alegações: "Claro que houve quem acreditasse em tudo e estivesse à espera de me ouvir confessar tudo. Estão mortos por me ouvir declarar que tudo o que disseram é verdade e que tive o que merecia. Mas não vou pagar pelo que não fiz".

O vídeo termina com Spacey a dizer que em breve será conhecida "toda a verdade".

