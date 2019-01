Preto, branco e mais além na passadeira vermelha dos Globos de Ouro

Sandra Oh e Andy Samberg, que no ano passado apresentaram um prémio juntos, regressaram ao palco dos Globos de Ouro como anfitriões, dando o arranque de mais uma temporada de entrega de prémios. Se no ano passado, a passadeira vermelha enchia-se de preto, no rescaldo do #MeToo, desta vez o movimento Time's Up esteve representado de forma mais subtil, nas fitas e laços pretos e brancos que alguns dos actores usavam.

Coincidência ou não, houve também fartura de laços na passadeira vermelha. Dana Gurira, por exemplo, usou um cor de laranja no ombro, que acompanhava o vestido até ao chão; e Judy Greer, Kaley Cuoco e Constance Wu são algumas das outras celebridades que usaram uma peça destas ​

A passadeira vermelha viu passar muita cor, mas também um grande número de vestidos pretos e brancos. Desde o escultural Versace branco de Sandra Oh ao solene vestido Armani Privé de Glenn Close, passando pelo elegante vestido Dior preto e branco com um laço gigante de Charlize Theron.

Como seria de esperar, Lady Gaga foi um dos grandes centros de atenção. Apesar de não ter levado para casa o Globo de Ouro de melhor actriz, foi uma das vencedoras da noite pela sua canção Shallow. Pisou a passadeira com um vestido lilás couture Valentino, com uma enorme cauda.

Destacaram-se também outras figuras: Nicole Kidman vestiu um modelo num tom carmim brilhante Michael Kors com gola alta e mangas compridas. Lupita Nyong'o optou por um vestido azul Calvin Klein ornamentado e sapatos de 45 dólares da Aldo. Saoirse Ronan escolheu um vestido prateado Gucci com um decote profundo.

