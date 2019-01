Há um vírus no Twitter de Rui Rio

É importante alertar o Presidente do PSD que o seu Twitter tem um “vírus”.

Isto porque a primeira mensagem do ano do presidente do PSD no Twitter, publicada no dia 1 de janeiro às 12h09, foi a criticar a Taxa Turística na cidade de Lisboa, com um expressivo “Basta de impostos e taxas!”.

Inicialmente até fiquei entusiasmado porque essa mensagem significava que Rui Rio, depois de ter sido favorável à Taxa Robles, estava a evoluir a sua visão sobre o excesso de intervenção do Estado na Economia.

Isto porque eu queria tanto acreditar que não existe incongruência em alguém que num momento defende um aumento de taxas e três meses depois vem gritar “Basta” ao aumento de taxas. Sim, porque quem evoluiu não pode ser incongruente.

Apesar disso confesso que estava apreensivo.

Não compreendia porque é que Rui Rio estava a criticar a Taxa Turística que é a única taxa que incide sobre quem desfruta das infraestruturas públicas de Lisboa e, atualmente, não paga um cêntimo pela sua manutenção.

Uma taxa que reduz a injustiça de ver apenas os lisboetas a pagarem para estar em Lisboa.

Ora, sendo Rui Rio formado em Economia e autarca de referência, certamente compreenderia esta medida de equidade.

Porém, pouco mais de quatro horas depois, é feita nova publicação que me fez compreender a verdade do que se passava no Twitter de Rui Rio: tinha um “vírus”.

Só podia…

É que nunca alguém formado em Economia e presidente de uma Câmara Municipal durante doze (12) anos poderia violentar conceitos de Economia e um dos diplomas legais fundamentais que afeta a gestão autárquica: o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (Código do IMI).

É que já é grave comparar a Taxa Turística, que é uma taxa que incide sobre a pernoita de um indivíduo numa unidade hoteleira de Lisboa, com o IMI, que é um imposto sobre o património.

Porém, a coisa piora quando propõe algo que sabe que não é possível, que sabe que a lei não permite no âmbito da política fiscal municipal.

O IMI em Lisboa não pode baixar dos atuais 0,3% (taxa mínima prevista no Código do IMI) e este Código só pode ser alterado pela Assembleia da República, o que reforça o ridículo da comparação efetuada.

Rui Rio não é isto, não pode ser… por isso, resta-me pedir-lhe que ponha um antivírus a correr para limpar o “vírus” da sua conta de Twitter.

