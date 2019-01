Rio acusa Governo de ter "sistemático discurso enganador"

O presidente do PSD acusa o Governo de fazer “habilidades” e de ter um “discurso enganador”. Rui Rio critica a subida das taxas de carbono cobradas sobre o preço dos combustíveis, consagrada numa portaria publicada quatro dias depois da descida do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP).

“Ora cá temos, mais uma vez, imposto para lá, taxa para cá; e no fim, o contribuinte a pagar mais. Quando perceberá o Governo que estas habilidades vão ter de parar? Até porque muitos portugueses já começaram a perceber este sistemático discurso enganador”, escreveu o líder do PSD no Twitter.

O ano começou com uma descida do preço dos combustíveis, mais acentuada na gasolina, impulsionada, sobretudo, por uma baixa do ISP de três cêntimos.

Mas, segundo o Observador, o efeito rapidamente será travado devido à publicação, na passada sexta-feira, de uma portaria que actualiza as taxas de carbono cobradas sobre o preço dos combustíveis. De acordo com a portaria, que aplica uma medida prevista no Orçamento do Estado de 2019, a taxa de carbono vai sofrer aumentos que chegam aos 1,5 cêntimos por litro do gasóleo.

