Cinema: 5 filmes LGBT+ para assistir em 2019

2018 trouxe alegrias para o cinema que arriscou retratar questões LGBT+. Uma Mulher Fantástica, realizado por Sebastián Lelio, reflecte a vida de uma jovem transgénero e ganhou o Óscar de melhor filme estrangeiro. Em 2017, também o Moonlight, sobre o percurso de autoconhecimento de um rapaz gay, venceu o Óscar de melhor filme, melhor argumento adaptado e melhor actor secundário.

E o que reserva 2019? The Favourite, Girl, Collete, Transmilitary e Boy Erased são alguns dos filmes que Emma Smart, programadora do BFI Flare: London LGBT+ Film Festival, recomenda.

The Favourite

O filme The Favourite passa-se em Inglaterra, no século XVIII, e exprime o desejo e tensão que existe entre três mulheres. Sarah Churchill (Rachel Weisz), a duquesa de Marlborough, é a conselheira íntima da rainha Anna (Olivia Coolman). A relação fica ameaçada com a chegada de Abigail (Emma Stone). The Favourite, novo filme do grego Yorgos Lanthimos, ainda não tem data de estreia em Portugal.

The Girl

O filme de Lukas Dhont retrata a vida de uma rapariga transgénero, Lara, que sonha em tornar-se bailarina clássica. Além da disciplina rígida da sua escola de dança, a jovem de 15 anos enfrenta um processo longo e penoso de terapia hormonal. O filme Girl, que se baseia numa história verídica, já é vencedor do prémio Caméra d’Or e Queen Palm. Victor Polster, protagonista do filme, já ganhou o prémio de melhor actor no Festival de Cinema de Cannes e também na edição de 2018 do festival Queer Lisboa.

O filme está nas salas de cinema do Atlântida-Cine e do Cinema City Alvalade, em Lisboa.

Collete

Nascida e criada num ambiente rural, Colette casa-se com Henry, um escritor em dificuldades. Ao aperceber-se das histórias de escola de Collete e do seu engenho para a escrita, Henry desafia-a a escrever romances para serem publicados em nome dele.

Em 1990, é editado Claudine à l’École, um sucesso principalmente junto de mulheres mais jovens. A inconformista Collete (Keira Knightley) pede o divórcio e exige que os livros sejam assinados com o seu nome. Ao mesmo tempo, relaciona-se com uma mulher que lhe reconhece o talento.

O filme de Wash Westmoreland baseia-se na história verídica de Sidonie-Gabrielle Colette (1973-1954), considerada uma das mais importantes escritoras francesas do século XX. Em 1948, Colette foi nomeada para o Prémio Nobel da Literatura.

Em Lisboa, Colette está em exibição no Cinema City Beloura, no Cinema City Campo Pequeno e no UCI Cinemas - El Corte Inglés. No Porto, pode ser visto no UCI Arrábida.

TransMilitary

TransMilitary é um documentário sobre quatro pessoas transgénero que trabalham nas forças armadas dos Estados Unidos, onde mais de 15 mil transgéneros escolheram a carreira militar – ainda que essa possibilidade lhes tenha sido negada entre a Segunda Guerra Mundial e 2016

O filme TransMilitary, de Gabriel Silverman e Fiona Dawson, ainda não tem data de estreia em Portugal.

Boy Erased

Boy Erased destaca a história de um rapaz gay, Garrard Conley, que vive com a família conservadora numa pequena cidade do estado norte-americano do Arkansas. Os pais, protagonizados por Nicole Kidman e Rusell Crowe, decidem colocar o filho num programa de “cura” para deixar de gostar de homens.

A história deste rapaz a quem tentaram apagar a identidade é o novo filme de Joel Edgerton e estreia-se em Março em Portugal.

