Serão enfermeiros?

Fui enfermeira e, no ensino, empenhei-me evidentemente também na formação humana dos futuros profissionais. Tinham escolhido esta profissão e iriam portanto dedicar-se ao ser humano não só por gosto, mas por dever. Só que hoje, isso parece não interessar. Primeiro está o direito a receber dinheiro e nem se fala em deveres. (...) E, ainda mais abominável, é que há gente que os apoia e até lhes paga para fazerem greve. E eles aceitam o dinheiro! Assim só posso dizer a tudo isto: tenho vergonha de dizer que fui enfermeira!

Yolanda Corsépius, Linda-a-Velha.

Temos que acreditar...

Não obstante os avanços alcançados a nível estrutural e conjuntural, doravante, urge fortificar o Estado social do país. De facto, o aumento das desigualdades sociais retrata um desempenho pouco convincente dos políticos e dos sucessivos governos para travar esta realidade. Uma situação que reflecte perplexidade e indignação na sociedade sendo para os alegados complexa, incómoda e embaraçosa. Por isso, no plano democrático, faz sentido assumir uma postura mais dialogante e interventiva para que se possa mitigar a questão das greves e suas consequências (...). Factos, onde não podemos menosprezar as causas que lhes dão vida, no qual terá que haver cedências recíprocas para salvaguardar o interesse nacional. E, apesar das controvérsias, é fundamental coerência e sensibilidade social para que possamos vislumbrar um futuro promissor.

Manuel Vargas, Aljustrel

O preço da ilusão

Vivemos tempos conturbados, onde em Portugal, nos últimos anos, os governantes passaram para a opinião pública a ideia errada de que face à adopção de políticas diferentes o país estaria melhor, o que não é de todo verdade, mediante as polémicas que têm alimentado a sociedade e potenciado a contestação social nos vários sectores da actividade económica, penalizando em ultima instância os consumidores, e com inevitáveis repercussões na economia do país.

Não é de admirar que a ideia de um país melhor faça com que os cidadãos se tornem mais exigentes, num Portugal onde os políticos usufruem de subvenções vitalícias mas em contrapartida existem bolsas de pobreza, onde o valor das reformas de muitos cidadãos faz com que muitos destes estejam dependentes da caridade alheia, ou precisem do apoio de instituições de solidariedade social.

A verdade é que a venda de ilusões por políticos pouco responsáveis, quanto à estabilidade económica do país, pode eventualmente ter um custo bastante elevado, quando nos endividamos para saldar dívidas e quando defraudamos as expectativas dos cidadãos com promessas que ficam por cumprir, e que são o resultado da ganância pelos lugares cimeiros na cena politica portuguesa a qualquer preço.

Américo Lourenço, Sines

