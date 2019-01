Pelo menos 30 mortos num deslizamento de terras em mina no Afeganistão

Pelo menos 30 trabalhadores de uma mina de ouro morreram na manhã deste domingo devido a um deslizamento de terras na província de Badakhshan, no norte do Afeganistão.

As vítimas viviam numa aldeia próxima e estavam a retirar ouro da mina de forma ilegal, escreve a agência Reuters. As autoridades locais contaram que é comum os cidadãos mais pobres recorrerem a este tipo de exploração durante o Inverno para tentar compensar os baixos rendimentos.

O porta-voz do governo de Badakhshan afirmou que os trabalhadores abriram um túnel para conseguir entrar nas minas e que o acesso acabou por ruir. A France-Press acrescenta que o acesso tinha mais de 60 metros de altura e estava localizado perto do leito de um rio. A agência noticiosa refere ainda que os moradores estão envolvidos neste tipo de exploração sem nenhum controlo por parte do governo há décadas.

Além das 30 pessoas que morreram, sete ficaram feridas devido ao desabamento. Na altura do acidente estavam presentes na mina cerca de 50 trabalhadores. Os sobreviventes foram assistidos por duas equipas de resgate.

Deslizamentos de terra e desabamentos de minas são acidentes frequentes nas províncias montanhosas do norte do Afeganistão.

Em 2017, o governo afegão assinou dois contratos para a exploração de minas de cobre e ouro nas províncias do norte para tentar impedir a mineração ilegal e usar com mais eficiência os recursos naturais do país.

