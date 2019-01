Forças de segurança brasileiras contêm onda de violência no Ceará

A onda de violência no Ceará foi contida depois de mais cinco centenas de agentes de várias forças de intervenção terem sido mobilizados para aquele estado do Nordeste do Brasil. O corpo das forças de segurança montou uma operação para tentar refrear os ataques que, desde quarta-feira, destruíram dezenas de veículos, autocarros e prédios, como bancos, delegacias e prefeituras.

Segundo os meios de comunicação locais, desde quarta-feira, foram registados mais de 90 distúrbios num total de 26 cidades do estado do Ceará, entre as quais Tinguá, Pacatuba, Horizonte, Maracanaú, Fortaleza, Caucaia, Pindoretama e Eusébio.

"Contamos com um reforço de 300 homens da Força Nacional com 30 viaturas, 100 agentes militares, 50 policiais do Núcleo de Operações Especiais dos Estados e um helicóptero, com duas equipas de apoio aéreo e equipamento de busca nocturna", disse o secretário da Segurança do Ceará, André Costa, ao site de notícias brasileiro G1.

#PrisonGangs leave Graffiti on public health post in Ceará: "we won't stop until the Secretary [of prison administration] leaves." "Feel free to post this". Gangs using threat of continued street violence to pressure the state. Violent lobbying. https://t.co/awKEk6L9SH pic.twitter.com/8NWwxiocgS — Benjamin Lessing (@BigBigBLessing) January 6, 2019

Com o reforço das forças de segurança, o número de crimes no estado diminuiu deste a noite de sábado. Em Fortaleza, capital de estado, foi registado um ataque a um posto de observação da Guarda Municipal. No município de Barroquinha, dois camiões foram incendiados no pátio da prefeitura. Os autores do crime não foram identificados. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, foram presas ou detidas 103 pessoas desde a madrugada de quarta-feira.

Em Caucaia, uma bomba explodiu perto de uma coluna de um viaduto e vários ataques do mesmo tipo foram registados noutros estados. Os autocarros deixaram de circular em várias cidades e o comércio local também se encontrava parado até este sábado.

Na origem dos confrontos está o reforço das medidas de segurança que o novo secretário da Administração Penitenciária, Luís Mauro Albuquerque, quer pôr em prática nas prisões do estado. A polícia tem vindo a apreender drogas e armas, além de encaminhar suspeitos de crimes para as esquadras. Com os ataques, os gangs esperam que as forças de segurança recuem nas futuras medidas.

Na quarta-feira, durante o seu discurso de tomada de posse, Luís Mauro Albuquerque afirmou que a divisão dos reclusos nas prisões iria ser feita de maneira diferente. Até agora, os presos eram divididos conforme as suas ligações a organizações criminosas. O secretário da Administração Penitenciária​ está contra a utilização deste método, dizendo que não reconhece grupos criminosos. "O Estado não deve reconhecer facções, lei não reconhece facções. O preso está sob a tutela do estado e quem manda é o estado".

Outra das medidas do novo governante será diminuir a presença de telemóveis ou dispositivos semelhantes dentro das prisões. "Se tiver celular lá dentro, a gente vai buscar, mas nossa prioridade é evitar que os celulares entrem", disse. Poucas horas depois do discurso de Albuquerque começaram os primeiros ataques a edifícios na capital de estado.

Num balanço dos últimos cinco dias, as autoridades afirmam que já há negócios a reabrir depois da intervenção das forças policiais.

