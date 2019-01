Nos últimos anos antes do 25 de Abril de 1974 as condições na Cadeia do Forte de Peniche tornaram-se menos rígidas, mas nem o convívio e a aprendizagem entre os detidos fazia esquecer que a liberdade não morava ali. A noite em que os portões se abriram ainda traz lágrimas aos olhos de quem a viveu.