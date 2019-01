Sp. Braga vence Boavista e regressa à vice-liderança

O Sp. Braga venceu este domingo o Boavista, por 1-0, em partida da 16.ª jornada, recuperando, provisoriamente, a vice-liderança do campeonato, com 36 pontos, enquanto a formação portuense mantém o 13.º posto, com 16 pontos. Ricardo Horta (25') assinou o quinto golo da época na Liga, que garantiu mais uma vitória para a equipa de Abel Ferreira.

Indiferente à aproximação da data em que o Sp. Braga celebra um ano sem derrotas na Pedreira (perdeu pela última vez a 13 de Janeiro de 2018 com o Benfica), o Boavista impôs-se desde o apito inicial com uma ideia de jogo clara, apenas traída pela ineficácia de Mateus e André Claro, com o médio a desperdiçar duas situações soberanas, sobretudo a primeira (12’), em que poderia ter colocado os “axadrezados” na frente do marcador.

PUB

Timidamente, o Sp. Braga procurava esboçar uma reacção convincente, mas só na sequência de um lançamento lateral conseguiu bater a defesa adversária: Dyego Sousa ganhou a Idris e a bola sobrou para Ricardo Horta, que no primeiro verdadeiro remate à baliza de Helton Leite colocou os minhotos no rumo certo.

PUB

Para o Boavista, que tentava a segunda vitória consecutiva na Liga num terreno onde não se impõe desde 2002, a partir desse instante tornava-se evidente que a tarefa seria muito mais complicada, ainda que isso não implicasse qualquer tipo de cedência. Apenas a aceitação de que os “guerreiros” poderiam aproveitar o próximo deslize para recuperarem o segundo lugar, ainda que de forma provisória.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

André Claro confirmava a desinspiração na hora de definir os lances que Matheus Índio desenhava com precisão. A ineficácia minava a confiança que Helton Leite repunha com a defesa da noite, a evitar o golo de Paulinho.

Apesar das alterações operadas pelos dois treinadores, o resultado estava feito, com o Sp. Braga a justificar, apesar da oposição boavisteira, a escassa vantagem.

PUB