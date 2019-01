Sérgio Conceição atento ao ataque de Costinha

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu este domingo estar atento "à melhor fase" do Nacional, adversário da 16.ª jornada da I Liga, que o campeão nacional recebe na segunda-feira, às 21h15 horas.

O técnico dos “azuis e brancos” salientou o pormenor de os madeirenses serem "a equipa com mais golos marcados fora, a par do Benfica", mas garantiu que os “dragões” estão preparados para as adversidades.

"Percebemos que é a melhor fase do Nacional, a todos os níveis. Outro dado importante é que é a equipa que tem mais golos fora, a par do Benfica. É uma equipa que vai atrás da baliza adversária. E não estamos a falar de uma equipa que luta pelo título. Estamos atentos. Temos de perceber o que temos que fazer para causar desequilíbrios para fazer golos. Vai ser um jogo difícil, que temos de assumir e ir à procura dos três pontos", referiu.

Numa altura em que o mercado de transferências está ao rubro, Sérgio Conceição foi confrontado com a eventual chegada do central internacional português Pepe, mas não quis avançar com pormenores e explicou porquê. "Falar sobre o Pepe daria mais importância a isso do que ao jogo com o Nacional. O Felipe não joga e tem de entrar um central no lugar dele. Temos de ter alguma sensibilidade em relação a isso", afirmou o treinador do FC Porto, em conferência de imprensa.

Sérgio Conceição acrescentou ainda que a escolha para ocupar o lugar deixado pelo castigado Felipe na defesa será ocupada por "Mbemba ou Diogo Leite", referindo também que "Chidozie tem menos possibilidades porque jogou sábado na equipa B".

"Um dos dois vai fazer dupla com o Militão. Já me estou a esticar um bocadinho, porque estou a dizer que o Militão vai jogar, normalmente não digo", afirmou.

Sobre Brahimi, Sérgio Conceição ainda não consegue dizer se estará recuperado para ir a jogo. "Vamos ver, hoje foi ao campo, embora de forma condicionada, amanhã veremos. Não é bluff", disse.

Sérgio Conceição abordou também a situação de Aboubakar e deixou uma mensagem de esperança ao jogador. "O Aboubakar ainda está muito longe da recuperação. Foi uma lesão muito grave. Mas estamos com ele e vamos esperar", garantiu.

Em relação ao mercado, o treinador aproveitou para repetir uma ideia já avançada no passado recente. "Não gosto do mês de Janeiro porque é muito tempo para as equipas fazerem ajustes e procurarem algumas soluções. E isso pode criar alguma instabilidade”.

O tema “foi discutido no fórum da UEFA". "É muito tempo de mercado em Janeiro. Pode haver situações excepcionais, uma lesão, mas acho que uma semana seria suficiente para dar mais estabilidade ao que é um grupo de trabalho neste mês", frisou.

