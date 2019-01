Ribéry "explodiu" no Twitter — e foi multado

O Bayern Munique vai passar uma "multa pesada" ao futebolista francês Franck Ribéry pelos comentários que teceu àqueles que o criticaram por ter gasto mais de mil euros num restaurante de uma celebridade no Dubai.

Segundo avança a agência France-Presse​, o director desportivo do clube alemão, Hasan Salihamidzic, falou este domingo aos jornalistas no Qatar, onde o Bayern se encontra a treinar. Salihamidzic afirma que conversou com o jogador e informou-o de que ia ser multado pelo Bayern. Ribéry aceitou pagar a multa.

"Franck usou palavras que não podemos aceitar no FC Bayern e que ele não tem o direito de usar como jogador do clube", acrescentou.

Na quinta-feira, o extremo do Bayern de Munique estava de visita aos Emirados Árabes Unidos na interrupção do campeonato alemão e decidiu provar um bife banhado a ouro confeccionado por Nusret Gökçe, o chef turco mais conhecido por Salt Bae (recentemente, Gökçe apareceu noutra polémica, envolvendo o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro). Depois de publicar um vídeo no Instagram em que aparece a esfregar as mãos e a bater palmas com a costeleta com ouro de 24 quilates à sua frente, as críticas ao jogador não tardaram.

"Em 2019 vamos pôr os pontos nos ii e os traços nos T. Comecemos pelos invejosos, os zangados, e os que provavelmente nasceram por causa de um preservativo rebentado. Quero que as vossas mães, avós e toda a vossa árvore genealógica se lixe", começava o internacional francês na sua conta do Twitter.

"Eu não vos devo nada. O meu sucesso é, acima de tudo, graças a Deus, a mim e aos meus parentes. Os outros são apenas pedras nas minhas meias", continuou.

Num segundo tweet, o jogador francês critica os "pseudojornalistas" que são sempre "negativos", em resposta à crítica da jornalista francesa Audrey Pulvar, que lhe disse que, "se não sabia o que fazer ao seu dinheiro, existiam muitas causas para apoiar por todo o mundo".

Monsieur @FranckRibery si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, il reste plein de causes à financer et soutenir,dans le monde entier. https://t.co/dPQKXNOGWt — Audrey PULVAR (@AudreyPulvar) January 4, 2019

Monsieur @FranckRibery si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, il reste plein de causes à financer et soutenir,dans le monde entier. https://t.co/dPQKXNOGWt — Audrey PULVAR (@AudreyPulvar) January 4, 2019

Franck Ribéry acusou ainda os media franceses de não noticiarem quando o jogador doa grandes quantias de dinheiro a instituições, mas optarem por falar das férias que passa em família.

Não é a primeira vez que o Bayern é obrigado a intervir no que toca ao jogador francês. Em Novembro, Ribery insultou e atacou Patrick Guillou, um ex-jogador que agora é comentador futebolístico. O clube obrigou o internacional francês a publicar um pedido de desculpas em vídeo no site do FC Bayern.

