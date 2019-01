Real Madrid regressa às derrotas no campeonato

O Real Madrid continua sem ganhar em 2019, derrotado neste domingo em casa pela Real Sociedad (0-2) depois de ter empatado na visita ao Villarreal. A equipa orientada por Santiago Solari perdeu pontos para as primeiras posições da classificação da Liga espanhola, tendo caído para o quinto lugar, ao ser ultrapassada pelo Alavés.

Desde cedo se percebeu que as coisas não iam ser fáceis para o Real Madrid. Logo aos três minutos a Real Sociedad colocou-se em vantagem no marcador, com Willian José a marcar de penálti a castigar falta de Casemiro sobre Mikel Merino.

Os “merengues” lutaram para contrariar o resultado, mas o melhor que conseguiriam seria uma bola no poste, por Lucas Vázquez, pouco antes do intervalo.

O Real Madrid foi perdendo fulgor no segundo tempo. Fosse por falta de pontaria ou pelas defesas do guarda-redes Rulli, mantinha-se a vantagem dos bascos. Aos 61’ o cenário tornou-se mais favorável à Real Sociedad, quando Lucas Vázquez viu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

A equipa de Santiago Solaria pode queixar-se de um penálti por assinalar por falta sobre Vinícius Júnior, mas foi deixando de criar dificuldades ao adversário. E, na recta final, chegou a estocada que resolveu o encontro: de cabeça, após passe de Willian José, Rubén Pardo fez o 0-2 e acabou com as dúvidas.

Com 30 pontos em 18 jornadas, o Real Madrid caiu para o quinto lugar na classificação, ultrapassado pelo Alavés. Os “merengues” vêem mais longe o smereegundo e terceiro lugares, ocupados por Atlético de Madrid e Sevilha, respectivamente, que neste domingo empataram na Andaluzia (1-1). O Sevilha esteve a vencer, com um golo de Ben Yedder, mas Griezmann restabeleceu a igualdade. Os sevilhanos têm mais três pontos do que o Real Madrid, e o Atlético soma mais cinco.

Ainda neste domingo, o líder Barcelona (37 pontos) visita o Getafe, podendo ficar ainda mais confortável na classificação.

