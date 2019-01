Manchester City esmaga na Taça de Inglaterra

Não houve margem para surpresas no Etihad Stadium: o Manchester City venceu por nada menos do que 7-0 na recepção ao Rotherham e garantiu um lugar na próxima eliminatória da Taça de Inglaterra.

Frente a um adversário do segundo escalão do futebol inglês – o Rotherham é 21.º em 24 equipas – Pep Guardiola fez alguma rotação na equipa, mas isso não significou apresentar um “onze” mais fraco, tal a qualidade à disposição do técnico dos “citizens”.

E a resistência do Rotherham durou pouco menos de dez minutos. Raheem Sterling inaugurou o marcador aos 12’ e isso seria o início de uma tarde de pesadelo para os visitantes. O 2-0 foi apontado por Phil Foden (43’) e, mesmo antes do intervalo, um autogolo de Semi Ajayi deixou as coisas ainda mais complicadas para o Rotherham.

Gabriel Jesus (53’), Mahrez (73’), Otamendi (78’), e Leroy Sané (85’) completaram na segunda parte a goleada para o Manchester City.

Outras equipas da Premier League não tiveram uma tarde tão tranquila quanto o Manchester City. O Fulham que o diga: a equipa de Claudio Ranieri foi eliminada da Taça de Inglaterra, em casa, perante o Oldham, do quarto escalão, apesar de ter estado em vantagem no marcador (1-2). Já o Watford superou o Woking, do sexto escalão, por 0-2.

