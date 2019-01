Em Dia de Reis, foi o Barcelona a receber as prendas todas na Liga espanhola: venceu na visita ao Getafe (1-2) e viu os perseguidores cederem pontos: Atlético de Madrid e Sevilha empataram-se na Andaluzia (1-1) e ficaram, respectivamente, a cinco e sete pontos. Pior ainda fez o Real Madrid, derrotado em casa pela Real Sociedad (0-2), o que atirou a equipa de Santiago Solari para o quinto lugar, ultrapassada pelo Alavés, e a dez pontos do Barcelona.

Entrando em campo a saber dos resultados dos rivais, o Barcelona adiantou-se por Messi e Suárez, antes de Jaime Mata reduzir para o Getafe. Na segunda parte, apesar de alguns calafrios provocados pelo emblema dos arredores de Madrid, os catalães seguraram a vantagem e ficaram mais confortáveis na classificação.

Pelo contrário, o Real Madrid continua sem ganhar em 2019 – foi derrotado pela Real Sociedad depois de ter empatado na visita ao Villarreal. Logo aos três minutos os bascos colocaram-se em vantagem, com Willian José a marcar de penálti. Aos 61’ o cenário tornou-se mais favorável à Real Sociedad, quando Lucas Vázquez viu o segundo cartão amarelo e foi expulso. E, na recta final, chegou a estocada que resolveu o encontro: de cabeça, após passe de Willian José, Rubén Pardo fez o 0-2 e acabou com as dúvidas.

Na Taça de Inglaterra o Manchester City não deu margem para surpresas: venceu por nada menos do que 7-0 na recepção ao Rotherham, do segundo escalão. Outras equipas da Premier League não tiveram uma tarde tão tranquila. O Fulham foi eliminado, em casa, perante o Oldham, do quarto escalão, apesar de ter estado em vantagem (1-2). O Leicester City também se despediu da prova ao perder com o Newport.

Marselha, Bordéus e Nice foram mais três equipas da Ligue 1 a cair na Taça de França – as duas primeiras face a clubes de escalões inferiores.

