Bruno Lage: "Não sei o que vai acontecer amanhã"

Bruno Lage (Benfica)

"Penso que foi um bom jogo. Passámos os primeiros 20 minutos a tentar encontrarmo-nos na partida e o Rio Ave aproveitou o nosso desencontro. Mas estivemos sempre tranquilos e fizemos uma boa exibição desses 20 minutos para a frente."

"[O 4x4x2] Foi algo que pensei quando assumi, o de aproveitar o facto de termos vários pontas-de-lança, foi apenas uma opção. Antes já se tinha jogado em 4x4x2 e tentei tirar partido disso neste jogo."

" [Se foi o último jogo] Isso agora não é o mais importante. O mais importante foi o que os jogadores fizeram, uma exibição confiante. Fizeram o que eu lhes pedi, reconquistar o público. Não sei o que vai acontecer amanhã."

Daniel Ramos (Rio Ave)

"Foi um grande jogo, emotivo e bem jogado, com as duas equipas a jogarem para ganhar. Estou satisfeito com a exibição, mas não com o resultado, criámos imensas dificuldades. Acho que fizemos um jogo conseguido e podíamos ter marcado mais golos."

"O 2-2 ajustou-se com o que aconteceu na primeira parte. Se olharmos para o que aconteceu na segunda parte, por duas vezes podíamos ter feito o 2-3 e depois eles fizeram o 4-2 quando podíamos ter feito o 3-3."

