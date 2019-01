Benfica e Rio Ave vão a jogo com dois homens da casa

Desde a última quinta-feira que Rui Vitória passou a ser o passado do Benfica. O presente a curto prazo chama-se Bruno Lage, que irá neste domingo (17h30, BTV) fazer a sua estreia como treinador principal dos “encarnados” na Luz frente a um Rio Ave que também irá estrear um novo treinador, Daniel Ramos, que ocupa o lugar de José Gomes, que foi para o último classificado a segunda divisão inglesa. Se têm percursos profissionais diferentes (Ramos já têm um largo percurso na I Liga, Lage tem divido o tempo entre o futebol de formação e o cargo de adjunto), ambos são aquilo a que se costuma chamar “homens da casa”.

Lage, de 42 anos, tem um largo passado nas camadas jovens dos “encarnados”, onde trabalhou entre 2004 e 2012, ajudando à formação de jogadores como Bernardo Silva, João Cancelo ou Éderson Moraes. Depois de dois anos a trabalhar nos Emirados, Lage integrou a equipa técnica de Carlos Carvalhal e acompanhou-o no Sheffield Wednesday e no Swansea, regressando na presente temporada para comandar a equipa B. A reforçar a sua ligação ao Benfica, o seu irmão mais novo, Luís Nascimento, também é treinador na formação benfiquista.

Já Daniel Ramos, como o próprio afirmou, está a cumprir o sonho de treinar o clube da cidade onde nasceu. “Era uma meta minha treinar o Rio Ave”, garantiu o treinador natural de Vila do Conde, que chegou a fazer alguns jogos pela equipa principal do Rio Ave no início dos anos 1990. Na presente época, Daniel Ramos já conseguiu travar o Benfica enquanto treinador do Desportivo de Chaves (empate 2-2) e, há duas temporadas, conseguiu derrotar os “encarnados” aos comandos do Marítimo – 2-1 nos Barreiros.

Fazer a transição

Se este primeiro jogo de Bruno Lage como treinador principal do Benfica será também o último, só o próprio e Luís Filipe Vieira saberão. A missão imediata do treinador interino é ganhar e manter a equipa na luta pelo título (o Benfica está em quarto lugar, a sete pontos do líder FC Porto), para além de, tanto quanto possível devolver alguma qualidade ao futebol “encarnado”, algo que foi raro nos últimos tempos de Rui Vitória. Se os objectivos forem alcançados, é bem provável que a sua estadia na cadeira principal seja mais longa (e dar mais tempo para o processo de recrutamento do novo treinador) e que o seu nome volte a ser considerado para o cargo no futuro.

Que novidades irá trazer Lage ao Benfica? Para já, convocou dois avançados que eram praticamente cartas fora do baralho para Rui Vitória (Castillo e Ferreyra), até porque precisava de comatar a ausência de Jonas, que foi castigado com um jogo de suspensão após ter sido expulso em Portimão, a meio da semana. E também chamou o grego Samaris.

