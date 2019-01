Benfica entra a ganhar na era pós-Rui Vitória

Promovido à cadeira principal depois da saída de Rui Vitória, Bruno Lage não podia ter desejado melhor estreia como técnico do Benfica. Neste domingo, na Luz, os "encarnados" foram do susto à vitória, triunfando por 4-2 sobre o Rio Ave, em jogo a contar para a 16.ª jornada da liga portuguesa.

Também a estrear um treinador novo (Daniel Ramos), o Rio Ave esteve a ganhar por 0-2 na Luz graças a golos de Gabrielzinho (17') e Bruno Moreira (20'), ambos a aproveitarem a enorme passividade da defesa benfiquista e, no segundo golo, um erro na saída do guarda-redes Vlachodimos.

Quando já se ouviam assobios na Luz, o Benfica iniciou a reviravolta aos 27'. Grimaldo fez o cruzamento, João Félix deixou passar e Seferovic, depois de um bom movimento na área, reduziu para 1-2. Pouco depois, aos 31', foi o suíço a levar a bola até à área e deixou para João Félix marcar o empate.

Na segunda parte, os homens de Vila do Conde tiveram vários ameaços à baliza benfiquista, mas acabaria por ser o Benfica a chegar à vantagem aos 64'. Zivkovic fez o cruzamento e Félix, oportuno entre os centrais do Rio Ave, disparou para a baliza.

Aos 70', foi a vez de Seferovic bisar no jogo. Num contra-ataque rápido, Pizzi meteu para o suíço, que não falhou na cara de Leo Jardim.

Este triunfo colocou o Benfica, à condição, no segundo lugar, com 35 pontos, e a quatro do líder FC Porto, enquanto o Rio Ave se mantém em 10.º, com 19.

