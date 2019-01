Rosalía anuncia concerto no Primavera Sound do Porto

A cantora espanhola Rosalía vai actuar no festival Nos Primavera Sound, no Porto, a 6 de Junho.

A presença da artista no Primavera Sound em Barcelona já tinha sido anunciada oficialmente e, este domingo, através do Facebook, a artista comunicou que também passará pelo festival no Porto.

Contactada pelo PÚBLICO, a organização não confirma nem desmente a notícia. O PÚBLICO sabe que o cartaz integral deverá ser anunciado em meados de Janeiro.

El Mal Querer, o segundo álbum de estúdio de Rosalía, que cruza o flamenco com linguagens urbanas como o R&B e a electrónica, foi considerado pelo Ípsilon o melhor disco pop de 2018. "A grande vitória" do álbum, escreveu Gonçalo Frota no balanço do ano, foi "impor uma voz espanhola, a cantar em castelhano, como um fenómeno mundial".

Rosalía começou o seu percurso de renovação do flamenco com Los Ángeles (2017), disco gravado com o guitarrista Raül Refree e que a levou ao Theatro Circo, em Braga. Mas foi só ​em 2018, com El Mal Querer, que a espanhola deu passos definitivos de transformação da tradição e pôs o mundo melómano a falar dela.

Com co-produção de El Guincho, El Mal Querer revira o flamenco em património que não é um fim em si mesmo, antes um imenso ponto de partida para múltiplas possibilidades — desde citações de Justin Timberlake (Bagdad) a batidas mutantes que "samplam" o motor de uma mota (De aquí no sales). O aventureirismo valeu-lhe críticas dos sectores mais conservadores e puristas do flamenco.

