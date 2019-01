Apreendidos nove quilos de meixão. Podiam valer 67.500 euros no estrangeiro

A Unidade de Controlo Costeiro apreendeu, na sexta-feira, nove quilos de meixão na localidade de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, informou este sábado a GNR.

A apreensão ocorreu na sequência de uma acção de fiscalização da Unidade de Controlo Costeiro nas margens do rio Lis, onde os militares encontraram duas redes, com cerca de 30 metros cada uma, "armadas e com o meixão no saco", refere a GNR, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Os nove quilos de meixão terão "um valor estimado de cerca de 4.500 euros no mercado nacional, podendo, no mercado final (países europeus e asiáticos), atingir o valor de mais de 67.500 euros", sublinha a GNR.

O meixão, que ainda se encontrava vivo, foi devolvido ao habitat natural.

O meixão é a designação dada à enguia europeia em fase larvar, uma espécie "considerada em perigo e que tem sofrido grande redução no número de efectivos" devido à pesca ilegal, "impedindo desta forma o normal ciclo de reprodução, colocando em causa a sustentabilidade da espécie", realça a GNR.

