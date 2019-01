Sorri, aqui só se vêem notícias positivas

Mauro Gatti fica ansioso com a "corrente constante de notícias negativas" que lhe deixam o telemóvel a apitar de meia em meia hora. No meio de tanta informação, perguntava-se, onde andam as boas notícias? Farto de notícias que o desmotivavam, o ilustrador italiano criou o seu próprio Happy Broadcast: uma conta no Instagram onde ilustra as melhores notícias que o mundo (também) recebeu em 2018. A regra: têm de ser optimistas e de fontes fidedignas. Como as duas ilustrações que dedicou a Portugal: uma sobre o fim do uso de animais nos circos em Portugal, até 2024, e outra sobre o apoio do Governo a 39 rebanhos de quase cinco mil "cabras sapadoras" — isto é, cabras que contribuem para a gestão de combustível florestal fazendo o que já fazem normalmente: comer. A "ilha de positividade" tem recebido tanto apoio, escreveu Gatti, numa publicação no Instagram, que o designer já prometeu continuar a dar notícias em 2019. Felizes, claro.