Reunião entre Trump e democratas termina sem acordo e shutdown continua

A Administração Trump e membros democratas do Congresso chegaram ao fim das reuniões deste sábado sem um consenso relativamente ao financiamento do muro na fronteira com o México – acordo que poderia terminar com o shutdown parcial do Governo norte-americano, que já dura há duas semanas.

O vice-presidente Mike Pence liderou a equipa da Administração numa reunião com os democratas. Em causa está a falta de aprovação de uma fatia do orçamento que Donald Trump exige que inclua uma verba de quase seis mil milhões de dólares para construir o muro na fronteira com México, uma das promessas da campanha eleitoral de Trump, em 2016.

A Câmara dos Representantes (de maioria democrata) mantém a sua posição de não assinar um acordo que preveja dinheiro para o muro. Na reunião, estiveram o senador democrata Chuck Schumer e a nova presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

Nancy Pelosi já tinha dito, esta semana, que o muro prometido por Trump não só era “imoral” como um “desperdício de dinheiro”.

Segundo a agência Reuters, um assessor de Mike Pence disse que a reunião foi “produtiva”, mas que não houve “nenhuma conversa aprofundada sobre o valor exacto [do orçamento]”.

O chefe de gabinete da Casa Branca, Mick Mulvaney, também teceu comentários, à CNN, sobre a reunião: "Não fizemos muitos progressos na reunião, o que foi surpreendente para mim". Também estiveram na reunião o genro e conselheiro de Trump, Jared Kushner, e a secretária da Segurança Interna, Kirstjen Nielsen.

A Administração e os congressistas concordaram em voltar a reunir no domingo.

O acordo orçamental entre os dois partidos e a Casa Branca deveria ter sido fechado na Câmara dos Representantes e no Senado até dia 21 de Dezembro. Contudo, o orçamento ficou parado devido à questão da verba de 5,6 mil milhões de dólares para a construção do muro.

Donald Trump já garantiu que não assina nada que não contemple aquele montante. Por outro lado, a Câmara dos Representantes diz que não aprovará dinheiro para o muro.

Enquanto o impasse não for resolvido, milhares de funcionários são obrigados a ficar em casa ou a trabalhar sem salário garantido devido ao encerramento de vários departamentos públicos. O encerramento parcial afecta 25% das agências estatais, num total de 800 mil funcionários.

Uma sondagem da agência Reuters e da empresa de estudos de mercado Ipsos mostra que 50% do público culpa Trump pelo encerramento e 32% apontam as culpas aos deputados democratas. Há ainda 7% a acharem que os responsáveis pelo impasse são os congressistas republicanos.

O presidente Donald Trump afirmou esta sexta-feira que considera decretar o estado de emergência para construir um muro na fronteira com o México. O presidente disse também aos líderes do Congresso que está preparado para que o impasse entre partidos dure “meses ou até anos”.

