"Coletes amarelos" de volta às ruas de França para tentar ganhar novo fôlego

Os primeiros confrontos entre manifestantes com coletes amarelos e a polícia em Paris surgiram da parte da tarde, na Praça do Châtelet, perto da Câmara Municipal: lançaram garrafas e pedras contra polícias, que responderam com granadas de gás lacrimogénio, antes de chegarem os reforços da força de intervenção, descreve o Le Monde.

O objectivo dos manifestantes, neste “acto VIII”, com o qual pretendem relançar o movimento, que tem estado a perder força, é chegar ao Parlamento, juntando-se com outro grupo de manifestantes. Mas há um forte dispositivo policial em torno da Assembleia Nacional.

Na Avenida dos Campos Elísios, há cerca de um milhar de “coletes amarelos”, reunidos numa espécie de assembleia-geral, junto ao Arco do Triunfo. “Vamos manifestar-nos aqui todos os sábados, durante todo o ano de 2019”, promete Sophie, de megafone em punho. “Vamos fazer com que os cidadãos possam conquistar o poder.”

Os manifestantes gritam insultos contra o Governo, os políticos e também contra os principais meios de comunicação social franceses. “Sejam mais espertos do que eles, afastem-se da polícia", gritava esta manhã Élisabeth, vinda de La Somme, no Norte de França.

Tal como outros, tentava organizar uma das manifestações autorizadas em Paris do movimento dos “coletes amarelos” em Paris, que partiu dos Campos Elísios rumo à Bolsa. A segunda tem o percurso traçado entre a Câmara Municipal e a Assembleia Nacional.

Do lado da polícia, as medidas de segurança foram suavizadas, por comparação com os dias de maior tensão. As lojas e restaurantes estão abertos e os parisienses fazem a sua vida normal entre os protestos que, entretanto, já se tornaram habituais.

"Paris e os seus arredores não compreendem as nossas dificuldades. Sempre que venho aqui para me manifestar tento dizer às pessoas que estamos na rua por todas as classes sociais", explicou Élisabeth.

Durante a manhã não houve incidentes de maior. A manifestação dos Campos Elísios chegou à Bolsa de Paris, mas ao contrário do que seria de esperar, o maior alvo de vaias não foi a alta finança francesa, mas sim a sede da agência noticiosa AFP, que se encontra também na praça. Aqui, os manifestantes gritavam insultos e pediam aos jornalistas que descessem.

"Eu quero que os jornalistas desçam para mostrar a sua coragem. Queremos que eles digam a verdade sobre o que se passa. A Agence France Presse não diz a verdade, é a favor do Governo e trafica informações", disse à agência Lusa Arnaud, colete amarelo vindo de Fontainebleu.

Arnaud, tal como outros coletes amarelos, afirma que as notícias veiculadas pelos meios de comunicação em França são "filtradas pelo Governo" e que o movimento dos “coletes amarelos” é mostrado como "um bando de anti-semitas e de extremistas de esquerda e de direita".

Confrontado sobre o facto de já terem acontecido diversos incidentes extremistas nas manifestações, o francês respondeu: "Há extremistas, tal como todos os movimentos, mas há um direito fundamental à liberdade de expressão".

"O Governo faz tudo para nos descredibilizar face aos franceses e no estrangeiro. Se os meios de comunicação fizessem o seu trabalho, estavam aqui na rua connosco, mas temos jornalistas que são abertamente a favor do Governo", disse ainda Arnaud. Também na semana passada, vários “coletes amarelos” se manifestaram em frente às sedes da televisão BFM TV e da France Televisions, a televisão pública francesa.

Esta é uma jornada de teste para o movimento dos coletes amarelos que tem vindo a perder fôlego nas últimas semanas e também popularidade, devido à violência demonstrada nas manifestações de Novembro e Dezembro, não só em Paris, mas um pouco por toda a França. Rouen, Bordéus, Beuavais, Saint-Malo, Marselha e Avignon são algumas das cidades em que há protestos.

Ao mesmo tempo que decorrem as manifestações do apelidado “Acto VIII”, já que este é o oitavo sábado consecutivo de protestos, vários grupos de coletes amarelos estão reunidos tendo em vista a constituição de um movimento cidadão que poderá tentar concorrer às eleições europeias.

