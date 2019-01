Fogo em escape room mata cinco jovens na Polónia

Cinco adolescentes, todas raparigas, morreram num incêndio numa escape room em Koszalin, no norte da Polónia. O acidente desta sexta-feira ocorreu “devido à falta de uma rota de evacuação eficaz", disse Leszek Suski, chefe do serviço de combate a incêndios, citado pela agência de notícias estatal polaca, PAP.

De acordo com a agência Reuters, as vítimas mortais estavam a celebrar uma festa de aniversário. Um homem foi hospitalizado com queimaduras.

As “escape rooms" tornaram-se populares na Ásia e o conceito estendeu-se pela América do Norte e Europa, incluindo Portugal. Os participantes ficam fechados numa sala e são desafiados a procurar pistas e resolver desafios para dela conseguirem sair.

O Presidente polaco, Andrzej Duda, descreveu o acidente como uma “tragédia esmagadora”, no Twitter.

Segundo a Reuters, o incêndio poderá ter sido causado por uma fuga de gás.

A agência de notícias estatal polaca avança ainda que as dezenas de “escape rooms” da Polónia vão agora ser inspeccionadas por segurança.

O ministro do Interior, Joachim Brudzinski, acrescentou também no Twitter que “os proprietários [das escape rooms] devem ter em conta as consequências legais de causar uma ameaça à saúde e à vida”.

