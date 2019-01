Atum em perigo de extinção comprado por mais de dois milhões de euros

Foi na primeira venda do ano no tradicional leilão de Ano Novo, realizado no mercado de peixe de Tóquio, o maior do mundo, que foi quebrado um novo recorde: o proprietário da cadeia de restaurantes japonesa Sushizanmai​ pagou 2,7 milhões de euros por um atum rabilho de 278 quilogramas.

Kiyoshi Kimura superou o seu próprio recorde ao pagar o dobro do que pagou em 2013 pela compra do peixe capturado na costa de Aomori, no norte do Japão. O preço é o mais alto registado no mercado central de abastecimento em Tóquio desde 1999, data desde a qual há registos.

Em declarações à agência Reuters depois da compra, o proprietário disse que o atum parecia saboroso e muito fresco, mas confessou achar que se excedeu e que o peixe era "demasiado". Kimura esperava que a compra lhe fosse custar​ entre "30 e 50 milhões de ienes" (entre 240 mil euros e 404 mil euros), "ou 60 milhões de ienes (485 mil euros) no máximo, mas acabou por custar cinco vezes mais".

Durante seis anos consecutivos, Kiyoshi Kimura bateu o recorde do valor mais alto pago por um único peixe, mas em 2018 o proprietário de uma cadeira de restaurantes concorrente conseguiu ultrapassá-lo.

O evento que teve lugar este sábado foi o primeiro leilão de Ano Novo do mercado de Toyosu, que substituiu o famoso mercado de Tsukiji, que fechou.

Atum a desaparecer dos oceanos

A procura global por atum em lata para ser utilizado em sushi e sashimi fez com que o peixe seja cada vez mais valorizado, mas trouxe mais concorrência aos pescadores e levou à pesca excessiva.

Já em 2007, o Fundo Mundial para a Natureza (WWF) avisava que o atum estava a desaparecer dos oceanos e que as suas reservas comerciais poderiam vir a extinguir-se em apenas um ano no Mediterrâneo e noutras zonas.

Em 2017, a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) alertava, através da sua lista vermelha, que mais de 25 mil animais e plantas estão em perigo de extinção e que vão deixar de existir até 2050, muitas delas afectadas pela acção humana.

O atum rabilho faz parte da lista. Este peixe é mais característico dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico e corre o risco de extinção devido à sobrepesca. Se a sua exploração continuar no mesmo ritmo a espécie poderá desaparecer: o stock disponível caiu mais de 85% em menos de 40 anos (1973-2009).

