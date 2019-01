Homem morreu atropelado por comboio no Barreiro

Um homem morreu este sábado, na sequência de um atropelamento ferroviário, no concelho do Barreiro, distrito de Setúbal.

O Comando Distrital de Operações de Socorro disse à agência Lusa que o atropelamento aconteceu na Linha do Alentejo, entre as localidades do Barreiro e Lavradio.

O alerta foi dado às 14h26, tendo sido mobilizados para o local os bombeiros, o INEM, a PSP e a empresa Infraestruturas de Portugal, num total de 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

A linha esteve interrompida até às 15h34, tendo sido depois restabelecida a circulação de comboios.

