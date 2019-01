Manchester United e Chelsea seguem na Taça

Sem surpresas, os favoritos apuraram-se para a próxima eliminatória da Taça de Inglaterra. Entre eles, Manchester United, Chelsea e Everton.

Ao quinto jogo sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer, o Manchester United obteve a quinta vitória. O sucessor de José Mourinho orientou a equipa no triunfo por 2-0 sobre o Reading, treinado pelo português José Gomes, do segundo escalão do futebol inglês.

Juan Mata inaugurou o marcador aos 22’, de penálti, e Lukaku estabeleceu o resultado final no período de compensação da primeira parte, após assistência de Alexis Sánchez.

Com o mesmo resultado, o Chelsea venceu o Nottingham Forest e também avança na prova. Os “blues” contaram com duas assistências do jovem Callum Hudson-Odoi para dois golos do espanhol Álvaro Morata (49’ e 59’).

A partida ficaria marcada pela substituição de Cesc Fàbregas, aos 85’, com sabor a despedida: o internacional espanhol saiu muito aplaudido pelos adeptos e cumprimentado pelo treinador Maurizio Sarri e companheiros – deverá tornar-se jogador do Mónaco neste período de transferências.

O Everton de Marco Silva também segue na Taça de Inglaterra. Na recepção ao Lincoln City, do quarto escalão, os “toffees” impuseram-se por 2-1. Lookman e Bernard adiantaram o Everton, e Michael Bostwick respondeu pelos visitantes.

No único duelo deste sábado a opor equipas da Premier League, o Brighton ganhou no terreno do Bournemouth (1-3) e carimbou a passagem à próxima eliminatória.

