Casamentos sem bolo de noiva

Tudo começou em 2012, quando Charlie Craig e David Mullins entraram na Masterpiece Cakeshop, uma padaria no Colorado de que era proprietário Jack Phillips, para encomendar um bolo para o seu casamento. Phillips informou-os que, por motivos religiosos, era contra as uniões do mesmo sexo e, dado que os seus bolos eram uma forma de expressão e de criação pessoal, se recusava a fabricar o bolo que pretendiam.

Mullins e Craig queixaram-se à Comissão de Direitos Civis do Colorado e esta comissão considerou que a Masterpiece Cakeshop estava a violar a lei que proibia as empresas de discriminar clientes com base na orientação sexual, pelo que decidiu que Jack Phillips devia não só fazer o bolo, como frequentar acções de formação anti-discriminação. Phillips recorreu e, de recurso em recurso, chegou ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos. A posição de Phillips era clara: tinha todo o direito de se recusar a fazer um bolo para um casamento gay por a confecção de um bolo ser uma tarefa pessoal altamente expressiva e criativa e, nesse aspecto, estar protegida pela liberdade de expressão consagrado na Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos. Não podia ser obrigado a transmitir uma mensagem pró-casamentos gay quando, por motivos religiosos, era contra casamentos gay. Do lado de Mullins e Craig, a questão também era clara: a Masterpiece Cakeshop era uma loja aberta ao público e tinha obrigação de fazer e vender bolos para toda a gente, independentemente da sua orientação sexual.

O Supremo Tribunal, no passado dia 4 de Junho, por sete votos contra dois, decidiu a favor de Phillips numa decisão em que evitou abordar as questões de fundo colocadas pelas partes. O Supremo Tribunal revogou a decisão da Comissão de Direitos Civis do Colorado, não por considera que Phillips podia recusar-se a fazer bolos para casamentos gay mas por considerar que a Comissão, na sua decisão, mostrara elementos de uma hostilidade clara e inadmissível em relação às crenças religiosas sinceras que motivavam as objecções de Phillips. Resultava do processo que alguns membros da Comissão, em audiências públicas, tinham menosprezado a fé de Phillips, considerando-a desprezível e meramente retórica, chegando a comparar a invocação das suas crenças religiosas à defesa da escravidão e do Holocausto.

Para o Supremo Tribunal, esta actuação da Comissão de Direitos Civis violara os deveres do Estado de respeito e neutralidade em relação às crenças religiosas de todos os cidadãos, garantidos pela Primeira Emenda tal como a liberdade de expressão, e, por isso, não se podia manter a decisão em causa, sendo certo que, na altura dos factos, o casamento entre pessoas do mesmo sexo ainda não fora legalizado no Colorado e havia decisões contraditórias da referida Comissão em casos semelhantes.

Uma decisão a favor do pastelaria mas que assumidamente evitou abordar a questão de fundo, o que não aconteceu na decisão tomada em 4 de Outubro passado, pelo Supremo Tribunal da Grã Bretanha, que reconheceu expressamente, ao abrigo da liberdade de expressão, o direito de uma padaria de Belfast, administrada por cristãos evangélicos, se recusar a fazer um bolo com a expressão "Apoie o casamento gay".

A pastelaria Ashers recusara-se, em 2014, a produzir o bolo, com os bonecos da Rua Sésamo, Bert e Ernie, com a frase "Apoie o casamento gay", para Gareth Lee, um activista cívico apoiante da campanha para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo na Irlanda do Norte. Para o Supremo Tribunal britânico, "os pasteleiros não se podiam recusar a fornecer os seus produtos ao Sr. Lee porque ele era gay ou apoiava o casamento gay, mas isso é bem diferente de obrigá-los a fornecer um bolo com uma mensagem com a qual discordam profundamente".

Após esta decisão, Gareth Lee, que afirmara sentir-se como um cidadão de segunda classe, disse estar muito confuso e preocupado com as implicações da mesma. Pelo seu lado, um representante da pastelaria Ashers agradeceu a Deus a decisão.

