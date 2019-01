Sindicato diz que Governo admite criar categoria de enfermeiro especialista

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) disse esta sexta-feira que houve um avanço nas negociações com o Governo, adiantando que o executivo admite a possibilidade de consagrar a categoria de enfermeiro especialista.

A CNESE, comissão constituída pelo SEP e pelo Sindicato dos Enfermeiros da Madeira, reuniu-se esta sexta-feira com o Governo para negociar a carreira de enfermagem.

Em declarações à agência Lusa, no final da reunião, o presidente do SEP, José Carlos Martins, afirmou que a "questão mais relevante" da reunião foi que o Governo admitiu "a possibilidade de consagrar a categoria de enfermeiro especialista".

"A CNESE perante isto, e como sempre disse, não tem qualquer oposição, desde que na categoria de enfermeiro especialista se mantenham ou melhorem os saldos salariais actuais", o que o Governo assumiu na reunião, disse o dirigente sindical. Segundo José Carlos Martins, na reunião, o Governo não apresentou uma nova versão do projecto de diploma.

A CNESE continua a reafirmar que para continuar a negociação de "forma séria" é determinante que o Governo resolva três questões: a justa contagem dos pontos para efeitos de descongelamento das progressões, o pagamento do suplemento remuneratório a todos os enfermeiros especialistas que ainda falta receber e a admissão de 1500 enfermeiros.

Se estas três reivindicações não forem resolvidas até 11 de Janeiro, dia em que acontecerá uma nova ronda negocial, a CNESE irá avançar com a greve decretada para os dias 22, 23, 24 e 25 deste mês, salientou. Num dos dias realizar-se-á uma greve geral nacional e nos restantes será concretizado um dia de paralisação em cada região de saúde, explicou o presidente do SEP.

Mais reuniões

Às 14h00, a comissão negociadora do Governo, que integra representantes dos ministérios da Saúde e das Finanças, reúne-se com a Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros (FENSE).

Cerca de duas horas depois, reúne-se com o Sindicato Democráticos dos Enfermeiros (Sindepor) e com a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE), os dois sindicatos que têm uma nova greve cirúrgica marcada a partir do dia 14 até ao dia 28 de Fevereiro.

Estes dois sindicatos reivindicam uma carreira que contemple a categoria de enfermeiro especialista, além de exigirem uma redução na idade da reforma, reivindicações que estiveram na base da greve em blocos operatórios que levou ao adiamento de milhares de cirurgias entre 22 de Novembro e final de Dezembro.

