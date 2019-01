Principal arguido dos vistos gold condenado por corrupção

O principal arguido do caso dos vistos Gold, António Figueiredo, foi condenado esta manhã no Campus da Justiça, em Lisboa, pelos crimes de corrupção activa, corrupção passiva e peculato.

Em causa está a viciação de concursos para altos dirigentes da administração pública, via CRESAP, mas também a utilização do seu secretariado – o arguido foi presidente do Instituto dos Registos e Notariado durante vários anos – para fins privados.

PUB

O presidente do colectivo de juízes, Francisco Henriques, considerou a viciação de concursos inadmissível. Pelos mesmos factos irá ser igualmente condenada a ex-secretária-geral do Ministério da Justiça Maria Antónia Anes.

PUB

Já no que diz respeito aos crimes relacionados com a obtenção de vistos Gold de favor para cidadãos chineses seus amigos António Figueiredo foi absolvido.

PUB

Já o ex-director do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Jarmela Palos, foi absolvido do crime de corrupção passiva, bem como do de prevaricação. Em causa estava também a emissão de vistos Gold em prazos e condições alegadamente mais favoráveis do que o habitual.

PUB