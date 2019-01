Miguel Macedo ilibado no caso dos vistos Gold

O ex-ministro da Administração Interna Miguel Macedo foi ilibado de todas as acusações no caso dos vistos Gold. Também o antigo director do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Jarmela Palos, foi absolvido do crime de corrupção passiva, bem como do de prevaricação.

Já o principal arguido do caso dos vistos Gold, António Figueiredo, foi condenado na manhã desta sexta-feira no Campus da Justiça, em Lisboa, pelos crimes de corrupção activa, corrupção passiva e peculato.

PUB

O Ministério Público acusava Miguel Macedo de quatro crimes, um de tráfico de influência e três de prevaricação, ao conseguir que o secretário de Estado das Finanças Paulo Núncio – que nunca foi arguido no processo - perdoasse 1,8 milhões de euros de IVA ao seu amigo Jaime Gomes num negócio de tratamento de feridos de guerra líbios em hospitais portugueses.

PUB

Dizia ainda a acusação que Miguel Macedo também teria pedido ao então ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, para facilitar a vinda dos feridos para Portugal. Em causa estava também a contratação de meios aéreos de combate a incêndios: o então ministro da Administração Interna de Passos Coelho tinha feito chegar antecipadamente a uma empresa de helicópteros de combate a incêndios o caderno de encargos de um concurso que ainda não tinha lançado.

PUB

Também se reuniu em casa de Jaime Gomes com representantes da mesma firma, a Faasa, que está a ser investigada em Espanha por envolvimento num mega-caso de corrupção. "Era para convencer a Faasa a entrar no concurso público", justificou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O antigo governante alegou que, tendo um concurso anterior ficado deserto e estando a época dos fogos a aproximar-se, não podia dar-se ao luxo de voltar a não ter concorrentes. Daí que tenha tentado aliciá-los. “Deu ordens expressas para serem consultados todos os operadores” e não apenas um, garantiu durante o julgamento o seu advogado.

Por fim, Miguel Macedo era acusado de ter tentado fazer nomear um oficial de ligação para Pequim para a área da emigração. Essa nomeação, que nunca chegou a acontecer, teria como objectivo facilitar os negócios imobiliários de amigos seus que envolviam a atribuição de vistos dourados portugueses a cidadãos chineses.

O Ministério Público tinha pedido penas suspensas para a maioria dos arguidos deste caso, Miguel Macedo incluído.

PUB