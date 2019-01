Mulheres são mais vulneráveis na velhice por desigualdades “acumuladas” ao longo da vida

“O abuso psicológico mata tanto como o abuso físico, mas de uma forma mais lenta e perversa”, vinca Isabel Dias, socióloga responsável por um projecto de investigação sobre as determinantes sociais, económicas e de saúde dos abusos a idosos. Por isso, “não pode ser encarado como um efeito colateral da violência em geral”.

As actuais políticas públicas são suficientes?

Em Portugal tem havido um grande investimento no combate à violência de género, o que é muito importante, devido à prevalência desse fenómeno no país. Mas não há um foco, que a meu ver é igualmente importante, no combate à violência sobre as pessoas mais velhas. Os estudos existentes no país não são muitos. Os estudos internacionais apontam no sentido dos nossos resultados, para a prevalência do abuso psicológico entre a população mais velha. Existe, no entanto, a percepção de que o abuso psicológico não é um tipo de violência que mereça tanta atenção quanto a violência física. Essa é mais evidente, deixa sequelas mais visíveis. O abuso psicológico mata tanto como o abuso físico, mas de uma forma mais lenta e perversa.

Pode ser igualmente incapacitante.

Sim. E igualmente gerador de doença e de mal-estar. Priva as pessoas de qualidade de vida, de tranquilidade. Faz com que estas pessoas vivam permanentemente com medo. Em pânico, algumas. Não é por acaso que a depressão está tão presente nas pessoas que são vítimas de abuso psicológico e físico.

O abuso psicológico não pode ser encarado como um efeito colateral da violência de uma forma geral. É um tipo de abuso, como o é para as vítimas de violência de género, que é permanente, contínuo, que nunca desaparece. Estas vítimas estão em sofrimento permanente.

Quando em 2003 fiz a minha tese de doutoramento nesta área encontrei mulheres que me diziam que uma bofetada passa, “a gente esquece”. O mau trato constante, as más palavras, a infantilização, a humilhação são práticas recorrentes que causam sofrimento sem folga.

Percebemos que há preocupação por parte do poder político em adequar as políticas sociais para as pessoas mais velhas, mas a questão da violência, no meu entendimento, ainda não tem a centralidade que devia ter.

E qual é a dimensão da violência de género na velhice?

As estatísticas nacionais evidenciam que as mulheres de idade avançada continuam a ser vítimas de homens, cônjuges e filhos. Isto leva-nos a perceber que a violência de género tem continuidade no ciclo mais avançado da vida. Os resultados deste estudo evidenciam que as mulheres continuam a ser as principais vítimas de abuso psicológico e depois de abuso financeiro na velhice.

As políticas sociais têm que estar atentas às razões estruturais desta vulnerabilidade de género. Estas razões estão muito associadas a trajectórias sociais, económicas e profissionais precárias que muitas destas mulheres viveram na sua juventude. O ciclo reproduz-se na velhice. Estas mulheres acumulam vulnerabilidades de fases anteriores da sua vida – que trazem de experiências socioprofissionais precárias – e que depois se reflectem na velhice.

Temos que combater a montante e a jusante estes factores de vulnerabilidade para que não continuem tão instalados nos idosos do futuro como no presente.

