Selminho "perde" em Tribunal terrenos para a Câmara do Porto

A Câmara do Porto viu confirmada pelo Tribunal Judicial do Porto a titularidade de parte de um terreno que a empresa Selminho, da familia do presidente Rui Moreira, dizia possuir na escarpa da Arrábida, e onde pretendia construir.

O TAFP considerou procedente a acção interposta pelo município para clarificação da propriedade de 1661 dos 2260 metros quadrados comprados pela Selminho, em Julho de 2001, a uma família, também visada na acção. E impugnou a escritura de usucapião com que esta família tinha registado a posse dessa parte do terreno, meses antes, num cartório em Montalegre.

Em consequência, o tribunal considerou também nula a subsequente escritura de venda do prédio à imobiliária da família do autarca do Porto. As partes terão sido já notificadas da decisão, que será, no entanto, passível de recurso.

