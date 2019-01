De que o Benfica não precisa

Não tenho solução para a crise do Benfica, creio que passará pela dispensa do treinador, mas sei aquilo que o Benfica não deve fazer para voltar a ser campeão. Não deve contratar um treinador arruaceiro, que insulta os colegas de profissão, os árbitros, pois sabe que o máximo que lhe pode acontecer é ser punido com uma multa. Não deve colocar um papagaio na televisão do clube acusando os outros de fazerem aquilo que eles próprios têm feito ao longo de 30 anos. Não deve adquirir a correspondência privada dos adversários, nomeadamente a divulgação dos salários dos atletas com o intuito de provocar divisões no balneário. Sei também os adeptos e a claque que não deve ter, daqueles que se dirigem ao centro de árbitros afim de os ameaçar e intimidar. O Benfica não precisa de fazer pactos em hotéis de Lisboa com vista a aniquilar o rival, não precisa de um presidente que semeia ódio, apenas necessita dos melhores sócios, dos melhores apoiantes, de técnicos competentes, dos melhores profissionais e de se fazer respeitar.

PUB

Emanuel Caetano, Ermesinde

PUB

Políticos são como os vinhos

PUB

Marcelo, na mensagem de Ano Novo, formulou votos para que a política e os políticos fossem mais confiáveis. Penso que o Presidente não estava só a referir-se às falsas presenças e votações-fantasmas, que têm abalado a AR, mas a toda classe política actual – uma classe política sem classe, como tenho dito no PÚBLICO e muito antes de Marcelo. Mário Soares dizia que os políticos são como os vinhos, havendo boas e más colheitas. Convenhamos, porém, que esta colheita está longe de ser das melhores, sobretudo na AR, cujo nível baixou muito. A melhor colheita de políticos que o país teve foi, sem dúvida, a de logo a seguir ao 25 de Abril, com os fundadores da democracia portuguesa – Soares, Sá Carneiro, Freitas do Amaral e Cunhal. Os que lhes sucederam, pese uma ou outra excepção, não tiveram a mesma dimensão. E a maioria deles só cavou o fosso entre eleitos e eleitores. Talvez por isso, Marcelo, em ano de eleições, fez um forte apelo ao voto. A abstenção é, quanto a mim, e estou de acordo com o Presidente, um acto de cobardia política, porque delegamos nos outros o que a nós compete.

Simões Ilharco, Lisboa

Venezuelandia

Certo dia num longínquo país da América latina surgiu um “Iluminado” que prometeu ao povo que iria buscar o dinheiro (a riqueza) a onde ele existia para distribuir pelos mais desfavorecidos. Uma vez no poder, cumpriu a promessa distribuindo as benesses que o “ouro negro” lhe proporcionava pelo povo e pelos seus.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Finalmente, para cumprir o sonho e regular os preços por baixo, nacionalizou quase tudo, desde a banca, a padarias, mercearias e herdades agrícolas. Mas como o destino é ingrato, de repente o valor do “ouro negro” caiu para metade, ou seja, a base de sustentação ruiu. O povo ficou na penúria, desorientado, e surgiram as migrações.

PUB

Citando Winston Churchill - a desvantagem do Capitalismo é a desigualdade na riqueza; a vantagem do Socialismo é a igualdade na miséria. Apetece-me dizer thanks Churchill.

Fernando Ribeiro, S.João da Madeira

PUB