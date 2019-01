"É uma nova era no Brasil: menino veste azul e menina veste rosa" avisa ministra

Damares Alves, a ministra com a pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos no Governo Brasileiro chefiado por Jair Bolsonaro, aparece num vídeo divulgado nas redes sociais a afirmar que "é uma nova era no Brasil" onde "menino veste azul e menina veste rosa".

Nas imagens que foram captadas esta quarta-feira, dia 2 de Janeiro, a pastora evangélica e advogada aparece rodeada de apoiantes num momento particular e longe do público. No vídeo, depois da sua afirmação, a ministra é aplaudida por quem a rodeia enquanto várias fotos são tiradas.

Segundo o jornal O Globo, Damares Alves enverga o mesmo vestuário que usou durante o seu discurso na cerimónia de tomada posse como ministra do governo de Bolsonaro.

As reacções nas redes sociais ao discurso de Damares Alves não tardaram. As opiniões dividem-se, mas a maioria dos cidadãos que se manifestaram no Twitter está contra as declarações da ministra.

Alguns dos vídeos e imagens do Facebook, Youtube e Twitter já foram visualizados e partilhados mais de 1 milhão de vezes.

Ao jornal brasileiro e depois da crescente polémica nas redes sociais, a nova ministra já esclareceu que "fez uma metáfora contra a ideologia de género", mas não acredita que os brasileiros devam usar cores de roupa de acordo com o seu género. "Fiz uma metáfora contra a ideologia de género, mas meninos e meninas podem vestir azul, rosa, colorido, enfim, da forma que se sentirem melhores", disse Damares Alves. Em entrevista ao G1 na manhã desta sexta-feira, a ministra afirma que não se arrepende do que disse e justifica da sua escolha de palavras.

No seu discurso de quase uma hora na cerimónia de tomada de posse, a ministra destacou a importância da pasta que agora está a seu cargo e reforçou ao valor que a sua crença religiosa terá na forma como governa. "O Estado é laico, mas essa ministra é terrivelmente cristã. Eu acredito nos desígnios de Deus, eu acredito nos propósitos de Deus e Deus uniu um exército", disse.

Damares Alves também abordou as questões da família, protecção do povo indígena por parte do Estado e o fim da propagação da "doutrina ideológica". A ministra assegurou também que não deixará de lado o combate à violência contra adolescentes e mulheres, e que todos os "povos, línguas, raças, credos e cores fazem parte da alma do povo brasileiro" e ainda "nenhum direito conquistado pela comunidade LGBTI será violado".

Não é a primeira vez que a agora ministra é alvo de polémicas por causa das suas declarações. Em Dezembro, disse que a gravidez é "um problema que dura só nove meses" e reafirmou a sua posição contra o aborto. Também em Março, durante uma entrevista ao site Expresso Nacional, Damares Alves disse que a mulher "nasceu para ser mãe", o seu "papel mais especial", e que se "preocupa com ausência da mulher de casa".

