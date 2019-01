“Uma democracia ou é liberal no respeito pelas liberdades cívicas, ou não o é”

Das decisões de alto nível ao impacto no nosso quotidiano, neste programa falamos sobre a Europa que Conta, no âmbito da série especial do PÚBLICO que procura saber como as decisões tomadas em Estrasburgo e Bruxelas têm impacto na vida diária dos cidadãos europeus.

No nono episódio do programa, o jornalista Nuno Ribeiro conversa com a eurodeputada Ana Gomes, que termina em Maio o seu terceiro e último mandato no Parlamento Europeu.

Na série A Europa que Conta, ouvimos também a jornalista Natália Faria, que falou com activistas e políticos para perceber o que o país tem feito para garantir direitos fundamentais para todas as pessoas.

Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.

