Dados de políticos alemães publicados online

O que parece ter sido um ataque informático levou à divulgação de dados privados de vários políticos e figuras públicas alemãs, como números de telefone ou de cartão de crédito – mas o Ministério do Interior não confirma se se tratou de um ataque informático.

Segundo o Governo, não houve divulgação de quaisquer dados da chancelaria nem da chanceler, Angela Merkel, assim como do Exército. Os media alemães dizem que foram afectados políticos de todos os partidos, excepto o partido de direita radical AfD (Alternativa para a Alemanha).

“Foram publicados online dados pessoais e documentos pertencentes a centenas de políticos e figuras públicas”, disse a porta-voz Martina Fietz numa conferência de imprensa, sublinhando que a informação publicada era apenas pessoal, e que entre ela poderá haver dados falsificados.

Foram afectados políticos de todos os níveis, desde os parlamentos dos estados federados, ao Bundestag (Parlamento nacional) e do Parlamento Europeu, diz a emissora pública de televisão ARD, que divulgou primeiro a notícia.

Especula-se que o autor seja “do espectro de direita”, como disse Markus Beckedahl, director do netzpolitik.org, um blogue dedicado a direitos e cultura digitais.

O último grande ataque informático a políticos alemães tinha ocorrido em 2015, quando o Parlamento alemão foi o alvo. Dessa vez, suspeita-se que o grupo foi o mesmo que organizou o ataque ao Comité Nacional Democrata nos EUA, com e-mails que acabaram divulgados pela plataforma Wikileaks. No caso alemão, não houve, no entanto, divulgação de quaisquer dados.

