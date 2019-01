Oeiras já pensa o próximo Natal: haverá um parque de neve e gelo

As festas ainda há pouco terminaram, mas, em Oeiras, o Natal deste ano começou já a ser preparado e quer transformar a cidade na “capital do Natal”. Para isso acontecer, o Passeio Marítimo de Algés vai mudar de cara para receber um parque temático, com 72 mil metros quadrados, cheio de neve e gelo, onde se quer recriar a “o imaginário da aldeia do Pai Natal na Lapónia”, disse ao PÚBLICO Ivan Dias, responsável pela vertente criativa e artística do Christmas Fun Park.

É assim que se chamará este parque temático onde serão investidos seis milhões de euros pela Venturis, uma empresa especializada na gestão de projectos de consultoria e investimento.

Foto Fotomontagem do Christmas Fun Park DR

Para Ivan Dias, a “capital do Natal só poderia ser Oeiras”, por causa do Coro Infantil de Santo Amaro de Oeiras que “eternizou o hino" desta quadra em Portugal”: a canção “A Todos Um Bom Natal”.

O Christmas Fun Park, que contará com o apoio da câmara de Oeiras, abrirá portas ainda no final de Novembro e estará aberto até 12 de Janeiro de 2020. A ideia é estender a época natalícia e dedicá-la às famílias — e a todas as gerações —, às instituições sociais, às escolas e às empresas. Além de divertimentos, haverá espectáculos temáticos, um mercado de Natal, praça de restauração.

Se se confirmarem as contas da organização, o parque receberá meio milhão de visitantes, uma média de 20 mil por dia. Ainda não está definido o custo da entrada, mas foi já decidido que um euro desse valor reverterá para associações com trabalho social. A organização conta ter a bilheteira online disponível já a partir de Março.

Ivan Dias quer que este parque se torne uma “referência” na Europa, onde se conjuguem “os valores e princípios do espírito de Natal, com fortes componentes de diversão e de responsabilidade social”.

